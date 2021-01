Quer ser digital influencer? CEO da F*hits conversou com o CORREIO; Confira

A fundadora e CEO da F*hits the Content House, primeira plataforma de influenciadoras digitais do mundo, Alice Ferraz, participou de um evento em Salvador, na segunda-feira (18). O convite foi do Shopping Bela Vista, que fez uma parceria com a F*hits para curadoria e mentoria de dez influenciadores baianos, profissionais e aspirantes, para a divulgação de campanhas e ações promocionais. Ela conversou com o CORREIO sobre esse mercado e deu algumas dicas para quem quer entrar nesse universo. Confira:

Qualquer pessoa pode ser um influenciador social digital?

Qualquer pessoa pode ser um influenciador, desde que ela tenha capacitação. O que a gente percebe é que muitas vezes são pessoas que têm uma influencia forte nas suas comunidades, na sua região, dentro da sua cidade, mas que não sabem exatamente como usar essa influência, como é que elas podem ter nisso um trabalho.

São tantas as plataformas de interação, youtubers, instagramers, e tiktokers. Qual a melhor escolha?

É preciso verificar qual o objetivo. Existem dois pontos de vista. O ponto de vista da marca. Por que é que ela contrata determinado influenciador que é forte em determinada plataforma? E o olhar do influenciador. Por que ele usa aquela plataforma? Por exemplo, a gente sabe que algumas marcas francesas estão investindo mais no TikTok, porque quer falar com o público mais jovem, mas isso não necessariamente quer dizer que elas invistam nessas plataformas para a venda.

Alice Ferraz, CEO da F*Hits (Foto: João Viegas/Divulgação)

Existe alguma delas que é tendência atualmente?

Cada plataforma tem um porquê de existir, e é preciso pensar como você vai se comunicar através dela. [O que você quer] é agilidade, profundidade de conteúdo, ou só a divulgação mais ampla? Agora, que o TikTok tem crescido e é uma tendência mundial, e no Brasil ele vai muito bem, é verdade.

Quais os erros mais comuns praticados por quem quer se tornar um influenciador?

Não pensar antes de postar o conteúdo, ficar muito angustiado para ter que postar bastante, e acabar postando sem qualidade. Esses são erros que muita gente comete, e é um erro porque essa pessoa não está conseguindo se comunicar direito nem com o público dela, quando o conteúdo não tem relevância, nem está conseguindo falar com as marcas que ela quer que sejam seus anunciantes, porque as marcas também estão olhando conteúdo. E as pessoas fazem isso muito por angustia de ter que postar alguma coisa e por não saber exatamente o que postar.

Então a ideia de que é preciso postar conteúdo todos os dias está errada?

Depende do seu púbico. No fundo eu acredito que falta foco nas pessoas quando têm um canal de mídia social. Com quem ela quer falar, o que ela quer transmitir e por quê? Isso em relação a profissionais dessa área, claro, mas se a pessoa tem um Instagram de brincadeira ok. Se não, ela tem que ter um foco em qual é a mensagem que ela quer que chegue do outro lado.

O que é necessário para se destacar nesse universo de influenciadores?

O autoconhecimento. Ele é importante para você consegui entender naquilo que você é forte, e que vai continuar fazendo. Então, uma menina que gosta de maquiagem, ela quer entrar nessa área, ou ela está fazendo só porque ela gosta e porque ela acha que vai dá mais views? Ela gosta realmente de moda, ou ela está postando só porque ela acha que ser influenciadora de moda é legal? Como toda profissão tem que ter conhecimento e profundidade no assunto que você se predispõe a buscar.

Ações como a do Shopping Bela Vista, em que empresas buscam profissionalizar o conteúdo através de influenciadores, têm se tornado uma tendência?

Tem. Quando uma parte da verba das empresas começa a ir para o Marketing de Influência elas começam a cuidar desse dinheiro e ver onde é que ele está sendo investindo. Eu acredito que a gente já passou do período em que as pessoas pensavam se iriam ou não usar as mídias sociais digitais para fazer a publicação das suas marcas e empresas. Elas vão fazer. O que elas querem saber agora é como fazer da melhor forma, e como ter os melhores resultados. Quanto maior o investimento, maior a responsabilidade sobre esse investimento dos gestores de cada marca.

O que você percebeu no projeto do Shopping Bela Vista?

Fiquei muito impressionada como o Bela Vista quis ser inclusivo. A sensação é de que faz parte mesmo da cultura da empresa, e eu acredito que empresas que têm uma cultura fortalecida se dão melhor nas mídias sociais digitais. É mais fácil porque o que elas pregam, o que elas falam, é o que elas fazem, e aí a coisa fica mais simples.

Foram dez vencedores (IR Fotografia ) Categoria Profissionais (IR Fotografia ) Nine Lima (IR Fotografia ) Carla Galrão (IR Fotografia ) Acácia Lirya (IR Fotografia ) Natan Soares (IR Fotografia ) Tarci Morais/ Carol Sampaio (IR Fotografia ) Bruna Barbosa (IR Fotografia ) Fabiana Canegal (IR Fotografia ) Nina Martins (IR Fotografia ) Sabrina Sasha (IR Fotografia ) Genilson Coutinho (IR Fotografia )

Bela Vista divulga lista dos vencedores do projeto Digital Influencer 2020

Um grupo formado por dez influenciadores digitais se reuniu na tarde da segunda-feira, no restaurante Lafayette, na Bahia Marina, para serem anunciados como os novos representantes do Shopping Bela Vista nas mídias sociais. Eles foram os vencedores do projeto Digital Influencer Bela Vista 2020.

Os escolhidos foram selecionados dentre cerca de 500 inscritos, e durante um ano receberão remuneração mensal, uma sessão de mentoria da F*hits, e kits de acessórios para melhorarem a performance.

O gerente de marketing do empreendimento, Ticiano Cortizo, explicou que o shopping já usava digitais influencers nas estratégias de comunicação e que isso acontecia em ações pontuais, mas havia concorrência com outros centros comerciais. A empresa sentiu a necessidade de profissionalizar esse meio de comunicação.

“Muitas vezes eles não estavam disponíveis para atender a nossa pauta. Foi aí que surgiu a ideia de criar o nosso time de digitais influencers. Partiu de uma necessidade real da evolução da comunicação para a utilização desse pessoal, tanto para temas específicos como para temas genéricos. E a contratação dessa parceria com a F*hits nos pareceu muito natural por eles serem os primeiros e a maior agência de contratação de digitais influencers”, afirmou Cortizo.

Os critérios usados na seleção foram engajamento, criatividade, bons textos e imagens. Os influenciadores se inscreveram através do site do shopping e foram divididos em duas categorias. Os que já recebiam remuneração pelas ações que desenvolviam foram classificados como profissionais, e os que ainda não têm retorno financeiro das atividades são os aspirantes. Foram selecionados 20 de cada. Eles passaram cinco semanas em treinamento, desenvolvendo ações e pondo em prática os ensinamentos da F*hits até serem escolhidos os dez vencedores.

A diversidade dominou a pauta. Foram selecionados influenciadores das mais diferentes áreas, como infantil, plus size, maternidade, beleza, moda, jardinagem, saúde, entre outros. Natan Soares, 19 anos, oferece dicas de cuidados para cabelos afros entre outros conteúdos. “Esse processo foi uma descoberta pra mim. A mentoria me deu muitas dicas de como melhorar minha abordagem. Foi muito bom”, contou.

Confira a lista dos vendedores:

Categoria Profissional:

Nine Lima (@nine.lima) – Blog Querida Mamãe

Carla Galrão (@gordaroupa)

Acácia Lirya (@acacialirya)

Natan Soares (@natansir)

Carol Sampaio (@eucarolsampaio)





Categoria Aspirante:

Bruna Barbosa (@bucs_)

Fabiana Canegal (@quase40enta)

Nina Martins (@nina_mmartins)

Sabrina Sasha (@sabrinasasha_)

Genilson Coutinho (@genilson_coutinho)