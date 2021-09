Quer ter seu próprio negócio? Veja orientações sobre como começar

O relatório anual do Global Entrepreneurship Monitor (GEM), realizado pelo Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade (IQB) e o Sebrae, divulgado em 2020, mostrou que o sonho de empreender está entre os quatro maiores desejos do brasileiro. No entanto, apesar da vontade, muita gente não sabe como e nem por onde começar. Para dar uma ajudinha, o Correio reuniu dicas valiosas para quem deseja ter o próprio negócio.

O analista técnico do Sebrae em Salvador Wagner Gomes esclarece que, para empreender, basicamente, é necessário ter uma a ideia e identificar a potencialidade dela, respondendo aos seguintes questionamentos: Existe demanda? Como funcionaria a operacionalização? Para quais clientes seria essa ideia? Quanto custa esse negócio? Ela vai gerar lucro? Existe identificação com esse negócio? Estou querendo empreender com isso apenas por uma questão de necessidade ou de oportunidade? . “Diria que os dois passos principais, primeiro seria verificar a viabilidade técnica e econômica do negócio e segundo elaborar o planejamento do negócio”, explica.

Daniela Veloso sabe bem os desafios de empreender e sugere a ferramenta Canvas para ajudar a elaboração do plano de negócios (Foto: Verônica Frabelo/Divulgação)

A sócia do Bolos das Meninas, Daniela Veloso conhece bem como é desejar iniciar o próprio negócio. “As pessoas pensam que ter um negócio é, simplesmente, dar ordens e aproveitar a vida. Engano. No começo, o trabalho é pesado e precisamos aprender um pouco de todas as áreas, seja financeira, marketing, fiscal, jurídica, manutenção”, completa.

Planejar e executar

Quando se trata de começar, a dica da empresária é não se importar com o tamanho do negócio. “Comece pequeno, vá ganhando experiência e mercado, busque parcerias e estude as ferramentas de internet (Instagram, Tik Tok, facebook), selecione sua equipe de acordo com os valores semelhantes e não pare de motivá-los”, ensina.

Gomes lembra que, no mundo dos negócios, não existem certezas absolutas e que um negócio roda dentro de variantes. “Não se trata de matemática, onde dois mais dois são quatro, mas o planejamento é indispensável, até para que sejam verificadas todas as possibilidades do cenário”, completa.

Ele lembra da canção A Natureza das Coisas, onde “tudo pode acontecer, inclusive nada”. “Para fugir desse ‘nada’, será exigido do empresário um conjunto de atitudes que levarão à otimização do potencial de realização daqueles que desejam aproveitar as oportunidades que o mercado oferece”, orienta.

Quando o assunto é planejar o futuro negócio, é fundamental desenvolver um plano de negócios, que nada mais é que uma descrição dos objetivos de um negócio e os passos que devem ser dados para que esses objetivos sejam alcançados. “Ele viabiliza a diminuição dos riscos e incertezas. É o instrumento ideal para traçar um retrato do mercado, do produto e das atitudes do empreendedor”, explica o analista.

Plano de Negócios

Wagner Gomes ressalta que, por meio do plano de negócios, o empreendedor terá informações detalhadas do seu ramo, produtos e serviços, clientes, concorrentes, fornecedores e, principalmente, pontos fortes e fracos do negócio, contribuindo para a identificação da viabilidade de sua ideia e da gestão da empresa.

“Resumidamente, diria que num plano de negócio, permite-se identificar e restringir erros escritos, ao invés de cometê-los no mercado”, completa.

Daniela reforça que o plano piloto ou de negócios consiste em tirar as ideias da mente e colocar no papel. “Persista se tiver dificuldade, troque informações com quem já tem empresa, mas siga até finalizar seu plano piloto. Indico o Canva, onde é possível formatar as estratégias e estruturar o modelo de negócios. Tenha propósito, um negócio só funciona a longo prazo com proposito!”, conclui a empresária.



4 passos para iniciar

1. Documente o seu modelo de negócio.

Documente, escreva em algum lugar, tenha clareza de tudo que está na sua mente, tira tudo que está na sua cabeça e traga para o papel.

Transforme isso em algo que você consiga olhar e entender o planejamento para tudo isso.

Isso facilitará no momento que você for colocar em prática, pois terá clareza do modelo do negócio, o que você pensa, que caminho seguir, como precisará lidar e como o seu negócio pode ajudar a solucionar o problema de outras pessoas.

2. Tente colocar isso em prática em forma de piloto

É essencial que seu negócio seja pilotado antes, para saber se realmente o modelo de negócio que desenhou funciona, e levar isso adiante.

Então se você tem uma ideia de abrir algo no segmento de alimentação, por exemplo, comece em um lugar pequeno, na sua casa. Teste as receitas, faça com que as pessoas experimentem, valide esse modelo de negócio e as técnicas que serão aplicadas.

Quando você ver que pode ser levado a diante, que possa ser vendido para outras pessoas, aí sim está na hora dele ir para o mercado pra valer.

3. Tenha um bom discurso de vendas

Esse discurso não tem a ver com falar muito, nem com inventar um monte de coisas, mas sim em transferir essa verdade para o outro, mostrar o quanto o seu negócio vai somar, o quanto vai fazer a diferença na vida das pessoas, e porque as pessoas precisam comprar o seu negócio/produto/serviço.

E aí você faz um bom discurso para apresentar dentro das verdades que você acredita e se baseou para montar o seu negócio.

4. Tenha clareza do seu propósito

Por que esse negócio tem que existir? Por que você quer fazer com que isso dê certo?

É preciso ter clareza da sua verdade, do seu propósito de vida, clareza que seu negócio fará diferença na vida das pessoas.

Quando entender esses pontos, você verá o quanto ficará fácil colocar essa ideia em prática e o quanto a chance de sucesso vai aumentar.

Então primeiro comece com você e depois transfira para os outros.