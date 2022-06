'Queria que ela fosse homem', diz Maitê Proença sobre Adriana Calcanhotto

A atriz Maitê Proença comentou seu relacionamento de quase um ano com a cantora Adriana Calcanhotto em entrevista à revista JP.

"Eu queria que ela (Adriana) fosse homem. Para essa atividade sempre gostei mais de homem. Mas ela é mulher, gosto dela e aceito isso. Sei que as feministas e os LGBTs não vão gostar do que acabei de dizer, mas, honestamente, é assim, entendeu? Posso experimentar algo diferente para estar com ela", disse a artista.

Ainda na entrevista, ela também comentou sua defesa da atriz Regina Duarte, que foi criticada quando aceitou ser secretária de Cultura do governo Jair Bolsonaro. Ressaltando que as duas têm pensamento diferente sobre o tema, ela disse que sabe que Regina "não é uma pessoa perversa".

"Fui muito criticada por defender a Regina. Continuo sem entendê-la porque esse governo se mostrou tão equivocado, tão contrário à nossa classe... Mas não vou patrulhar uma colega que convivi por 30 anos e sei que não é uma pessoa perversa. Achei horrível fazerem isso, sabe? O pensamento da Regina sempre foi diferente do meu mas ela está intitulada a pensar o que bem entender", afirmou.