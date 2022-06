'Queríamos acabar com a má fase', comemora Daniel após triunfo sobre o Brusque

Depois de duas rodadas, o Bahia reencontrou o caminho dos triunfos na Série B do Brasileirão. Na noite desta terça-feira (28), o tricolor venceu o Brusque, fora de casa, e garantiu mais três pontos no Campeonato Brasileiro.

Depois da partida, o meia Daniel comemorou o resultado. De acordo com o camisa 10, o time queria acabar com a má fase. Além das duas derrotas que sofreu para Chapecoense e Novorizontino, ambos na Série B, o Esquadrão também acumulou revés para o Athletico-PR, pela Copa do Brasil. Todos os jogos na Fonte Nova. O duelo contra o Brusque foi o primeiro sem o técnico Guto Ferreira, demitido após a sequência negativa.

“Muito importante, ainda mais pela forma como foi o jogo. Foi uma partida onde sofremos um pouco, um jogo de muita garra e muita luta. Mostramos que a gente queria acabar com essa má fase. A gente sai muito feliz daqui e temos que parabenizar a torcida que fez uma festa aqui. Tenho certeza que domingo, contra o Grêmio, eles vão comparecer em bom número para nos apoiar na Fonte Nova”, disse.

Durante a partida no estádio Augusto Bauer, o Esquadrão foi comandado pelo auxiliar Luis Fernando Flores. Novo treinador do tricolor, Enderson Moreira não teve o nome publicado no BID da CBF e teve que acompanhar o jogo de um dos camarotes.

A estreia do técnico na beira do campo deve acontecer no domingo (3), quando o Bahia recebe o Grêmio, às 16h, na Fonte Nova, pela 16ª rodada da Série B do Brasileirão.