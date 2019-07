Questão ambiental só importa 'aos veganos que comem só vegetais', diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro comentou no sábado a intenção de transformar a baía de Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio, na Cancún brasileira. Ele falou sobre a questão ambiental e disse que isso é preocupação apenas de "veganos que comem só vegetais". As falas aconteceram durante evento de novos paraquedistas das Forças Armadas, na Vila Militar.

Bolsonaro foi questionado se o meio ambiente não é importante na proposta para a Estação Ecológica de Tamoios. "Só aos veganos que comem só vegetais (é importante)", respondeu ele, segundo a Folha de S. Paulo. "Outros países com baía não tão exuberante como a de Angra conservam o meio ambiente. Se quiséssemos fazer uma maldade, cometer um crime, nós iríamos à noite ou em um fim de semana qualquer na baía de Angra e cometeríamos um crime ambiental, que não tem como fiscalizar".

O presidente anunciou em maio que mudaria, por decreto, as regras de preservação da Estação Ecológica de Tamoios, em Angra dos Reis. Ele usou como referência o famoso balneário mexicano, Cancún. O local é o que ele foi flagrado por fiscais do Ibama, em janeiro de 2012, dentro de um bote com material de pesca. Ele foi autuado por pesca ilegal, mas nunca pagou a multa.

A regiao é considerada essencial para preservação de espécies ameaçadas de extinção para a pesquisa da ecologia marinha. Ontem, Bolsonaro criticou que precise aprovar uma lei para derrubar um decreto e conseguir transformar a área da reserva. Disse que a baía de Angra pode faturar mais, citando novamente Cancún, que faturaria 12 bilhões de dólares por ano.

"E o estado do Rio com dificuldades. Vamos fazer da baía de Angra um Cancún. Tem gente de fora do Brasil que a custo zero transforma a baía de Angra talvez na primeira maravilha do Brasil", diz.

Ao falar do tema, Bolsonaro também voltou a criticar dados dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) sobre desmatamento no país, afirmando que o órgão estaria agindo "a serviço de uma ONG". "Esses dados do Inpe, semana que vem vocês vão ter uma surpresa", afirmou.