Quilombellas amefricanas: coletânea reúne poetas do Brasil, Costa Rica, Moçambique e Estados Unidos

Neste sábado (8), a partir das 12h, o programa Culinária Musical do Afrochefe Jorge Washington, exibido no no canal Casa do Benin no YouTube, vai ser palco do pré-lançamento da coletânea poética Quilombellas amefricanas (Ed. Ogums, 2021) que reúne poetas do Brasil, Costa Rica, Moçambique, Estados Unidos, entre outros países.

Quilombellas amefricanas é uma explosão de talentos espalhados pelo mundo. É diaspórica e plural. Na diversidade das vozes transcritas no livro ecoam subjetividades de caminhos compartilhados; e é uma festa. A crítica literária Mariana Andrade garante que “ao contrário da lógica colonial, eurocêntrica, capitalista, de disputa, do mérito, da individualidade, a resposta negra sempre esteve na coletividade”.

Regado aos pratos típicos do Afrochefe Jorge Washington, o Culinária Musical trará a uma leitura poética a escritora e editora Mel Adún, a educadora e poeta Cláudia Santos e a cantora, compositora e poeta Luedji Luna. As duas últimas se lançando pela primeira vez na cena literária poética. “Quilombellas amefricanas é um projeto lindo costurado à muitas mãos. Poder dividir isso é imensurável”, afirma Mel Adún.

A coletânea tem organização de Ana Rita Santiago, Cláudia Santos e Mel Adún. Adún também assina a edição do projeto. O projeto gráfico é de Guellwaar Adún e a direção de arte de Dadá Jaques.

O volume I reún as produções de Anita Canavarro, Cláudia Santos, Conceição Lima, Cristiane Sobral, Daniela Luciana, Eliane Marques, Elizandra Souza, Esmeralda Ribeiro, Fátima Trinchão, Gabriela Ramos, Geni Guimarães e Gonesa Gonçalves. Já, o volume II traz produções de Goretti Pina, Luedji Luna, Luz Ribeiro, Marta Quiñónez, Mel Adún, Mel Matsinhe, Odete Costa Semedo, Rita Santana, Sapphire, Shirley Campbell e Tânia Tomé.