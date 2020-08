Quinta etapa da entrega de cestas básicas para alunos começa segunda (10) 

Tem início nesta segunda-feira (10) a quinta etapa de distribuição de cestas básicas para alunos da rede municipal de ensino. A entrega, realizada pela Secretaria Municipal de Educação (Smed), será dividida em quatro semanas, atendendo todas as gerências regionais da pasta da capital baiana. Está prevista a distribuição de aproximadamente 163 mil cestas a alunos matriculados na rede municipal, em redes conveniadas e estudantes do programa Pé na Escola.

Na primeira semana, entre os dias 10 e 14 de agosto, os alimentos chegarão às unidades escolares das GREs Centro, São Caetano, Liberdade, Cajazeiras e Subúrbio II. Entre os dias 17 e 22, complementam-se os bairros de Cajazeiras e as unidades integrantes do Subúrbio II, além das gerências de Pirajá, da Orla e de Itapuã. A terceira semana, entre os dias 24 e 29 deste mês, beneficiará famílias de alunos das localidades de Itapuã, Subúrbio I e Cabula.

De 31 de agosto a 4 de setembro, o atendimento será voltado ainda ao bairro do Cabula, além dos alunos matriculados na rede conveniada e do programa Pé na Escola. No início de cada nova etapa, os responsáveis são informados previamente pela instituição de ensino acerca do dia, horário e local de entrega dos itens. O cronograma também está disponível no site da Smed.

Desde o início a pandemia, a Prefeitura realiza a distribuição de cestas básicas para estudantes da rede e de instituições conveniadas. Entre março e julho foram distribuídas cerca de 650 mil cestas, contendo 12 itens: feijão, arroz, açúcar, biscoito, café, sal, farinha de mandioca, farinha de milho, leite em pó, macarrão, óleo e proteína de soja. Já são mais de 10 mil toneladas de alimentos entregues em quatro etapas. Somente na última entrega, foram distribuídas cerca de 163 mil cestas básicas em toda Salvador .