R$ 1 milhão em pasta base de cocaína é localizado em praia na Bahia

A Polícia Militar encontrou em duas mochilas, nas areias da praia de Pau Fincado, no município de Nova Viçosa, extremo sul baiano, 46 tabletes de pasta base de cocaína avaliados em pouco mais de R$ 1 milhão.

O material foi apreendido por equipes da 89ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Mucuri) e, conforme relatou a comandante da unidade, major Ana Paula Oliveira Calheiros, o levantamento de informações após a apreensão de 17 tabletes em uma área de mata de difícil acesso, na última segunda feira (10), foi importante para a descoberta dessa nova carga. Denúncias anônimas também ajudaram a chegar à outra parte do material ilegal.

(Foto: Divulgação/SSP) (Foto: Divulgação/SSP)

“As informações iniciais apontam que essas drogas tenham sido dispensadas por traficantes, pelo mar, através de um navio cargueiro. Estamos dando prosseguimento ao patrulhamento na orla para capturar os suspeitos”, contou a oficial.

Assim que as equipes chegaram ao local, encontraram as duas mochilas com os tabletes da droga, que pesam no total cerca de 52 quilos. Todo o material apreendido foi encaminhado para a sede da 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Teixeira de Freitas).

A titular da 8ª Coorpin, delegada Valéria Fonseca Chaves, explicou que a apreensão do material e as informações estão sendo apuradas e servirão para dar continuidade às investigações. As informações são da Secretaria da Segurança Pública (SSP).