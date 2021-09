R$ 55 mil até Brotas? Usuários de Uber relatam valores astronômicos em viagens em Salvador

A viagem era apenas para Brotas, mas tinha o preço de primeira classe para a Europa. Usuários do aplicativo Uber, em Salvador, relataram opções de viagens com valores muito acima do normal na noite desta sexta-feira (18).

Algumas viagens para trechos dentro da cidade apareciam na tela do aplicativo dos usuários com valores entre R$ 18 mil e R$ 60 mil.

Uma corrida da Pituba até Piatã custava R$ 55 mil, o valor cobrado para ir de primeira classe até o Japão, pela Emirates, uma das companhias mais luxuosas do mundo.

Por R$ 36 mil, era possível viajar com a família até Paris, ou ir de Nazaré até a Avenida Juracy Magalhães.

Para a maioria dos usuários contatados pelo CORREIO, o erro ocorreu por volta das 18h. Todos os valores apareciam na modalidade UberX, em que, supostamente, tem veículos mais compactos e modestos, como hatchs ou sedãs pequenos.

Carro vem de brinde?

Em algumas corridas, o preço da viagem era maior que o valor do veículo que seria utilizado no transporte.

O estudante de relações internacionais David Pirajá, 20 anos, conta que planejava ir com amigos para o Imbuí e se assustou com o valor. "Quando vimos, estava dando R$ 49 mil. Todos tentaram pelos celulares e apareciam valores muito altos", relatou.

"Eu até fiquei curioso pra pedir e ver se o motorista já me dava o CRV [Certificado de Registro] transferindo o veículo", brinca. O erro durou aproximadamente 10 minutos. Ele e os amigos conseguiram um carro com valor normal em seguida. "Mas ainda assim caro: R$ 20. Uber ficou muito caro em Salvador", protestou.

No Twitter, usuários relataram a cobrança excessiva e divulgaram prints das telas com os valores astronômicos.

Minha gente, o que é isso? Consegue me explicar @Uber_Brasil ??? 55 MIL REAIS UMA CORRIDA DE MENOS DE 30 MINUTOS? #uber #uberbrasil # pic.twitter.com/TmNa9BE7xu — Guinho Santos (@GuinhoS70854954) September 17, 2021 Hj a dadiva de quem mora em salvador esta entre comprar um carro ou pedir um uber pic.twitter.com/e8qwx999kZ — David (@davidpira_ja) September 17, 2021 Povo de Salvador, tá difícil pegar uber, mas pior mesmo é pagar 18 mil reais do Centro pra Brotas. ???? pic.twitter.com/aID1mSUrdH — Jornalista com saudade do Carnaval de Salvador (@Brenda_viannaf) September 17, 2021

Não é possível saber para quantos usuários os valores foram exibidos. Em nota, o Uber diz que se tratou de uma "instabilidade momentânea" que afetou a exibição dos preços na modalidade UberX para alguns usuários, por um breve período. "Nenhuma viagem foi impactada até a exibição ser restaurada. As demais modalidades não foram afetadas", diz a empresa.