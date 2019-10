Racionais chegam à Fonte Nova com turnê comemorativa dos 30 anos

Em 1989, eles gravavam sua primeira música e lançavam um trabalho que daria o pontapé para uma carreira os transformaria no nome mais importante do rap nacional. Agora, 30 anos depois, os Racionais MC's seguem firmes, fortes e juntos para celebrar o feito.



Desde junho, Mano Brown, Edi Rock, KL Jay e Ice Blue percorrem as principais cidades do país com a turnê Racionais 3 Décadas, que chega hoje a Salvador.



O show acontece na Arena Fonte Nova, a partir das 23h. O grupo Afrocidade, de Camaçari, fará a abertura com sua mistura de ritmos, que passam pelo rap e pelas percussões. A capital baiana é uma das últimas a receber a turnê, que amanhã passa por Recife e no próximo fim de semana encerra em São Paulo, com duas apresentações. “Vamos gravar esses shows, pra virar um DVD”, diz Blue.

No palco, os quatro músicos estarão acompanhados de uma superbanda, repetindo o clima do show que fizeram em São Paulo, no ano passado, e que foi eleito o melhor do ano pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA).”A gente está fazendo um show cronológico, com clássicos de todos os nossos discos, ouvindo o que a galera pediu. Então tem músicas desde nosso primeiro sucesso, Pânico na Zona Sul, passando passando por Voz Ativa, Homem na Estrada, Capítulo 4 Versículo 3 e Negro Drama, entre outras. Duas ou três de cada álbum. Foi um repertório elaborado em cima do que os fãs queriam ouvir. Duas horas de muita música”, explica Ice Blue, 49 anos.Eles sabem que não podem jogar só com o nome, tem que dar resultado. Para isso, montaram um time com 12 músicos, oito produtores, e mais de vinte profissionais de som, foto, vídeo, luz, roadie...O que significa quase 50 pessoas trabalhando diretamente na turnê.“Demos uma parada em 2018, e fizemos um único show no ano, que foi esse premiado com o APCA. Depois, resolvemos fazer a tour. É um show muito grande. No palco, uma banda completa, com baixo, guitarra, bateria, metais, percussão, sopro e com dois DJs (O KL Jay e o Al Ajamu, que é irmão dele) segurando toda a sonoplastia da apresentação. Tem também o Lino Cris (cantor), que funciona como o maestro da banda”, explica Ice Blue.Os músicos avaliam que voltar depois de uma parada foi ótimo para todo o grupo. “A gente se reuniu como velhos amigos e parceiros, querendo saber um do outro, fazendo uma resenha. Antes, a rotina de shows era muito intensa. A gente convivia mais com a banda do que com a família. Eram 4 ou 5 shows por semana”, recorda Blue.Para ele, após o gás da turnê, a intenção é dar uma desacelerada. “Já somos cinquentões”, enfatiza. Desacelerar, no entanto, não significa deixar de produzir. Longe disso. O próprio Ice Blue deve lançar um álbum em novembro, em parceria com Helião, do RZO.Assim como ele, todos os integrantes do grupo têm seus projetos pessoais, e todos vêem a maturidade como algo positivo para o próprio grupo. Afinal, foi com ela que veio com mais nitidez a visão empresarial, a responsabilidade, e a noção do que o Racionais MC’s representam para gerações e gerações.“Mudamos uma mentalidade, revolucionamos, o que me deixa contente, não me envaidece”, sintetiza KL Jay em um trecho do documentário divulgado na internet pela banda como parte das comemorações. O vídeo ganha complementos s cada show, quando é gravadio um especial mostrando como foi a turnê em cada cidade.

Serviço: Arena Fonte Nova. Hoje, às 23h. Ingressos: R$ 120 | R$ 60 (50% de desconto sobre a inteira com o Clube Correio).