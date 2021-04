Radialista e humorista é executado a tiros na porta de casa no interior da Bahia

Foto: Reprodução

O radialista e humorista Weverton Rabelo Fróes, 32 anos, conhecido como Toninho Locutor, foi assassinado na noite desse domingo (4) na cidade de Planaltino, no sudoeste baiano.

O corpo da vítima foi encontrado com seis marcas de tiros na porta de casa, na localidade de Guaribas, zona rural do município.

De acordo com o site Itiruçu Online, Toninho Locutor estava em sua residência quando bateram na sua porta. Uma pessoa teria se identificado e, ao abrir a porta, o radialista foi atingido várias vezes com um revólver.

Segundo o site Acontece Na Bahia, Toninho Locutor era dono de uma rádio amadora da região há 12 anos.

Como humorista, tinha um quadro numa rádio com o personagem Seu Marujo, e era querido na região.

O corpo do locutor foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Jequié, também no sudoeste, para ser feito a perícia. A Polícia Civil está à frente das investigações para tentar encontrar os autores do crime.