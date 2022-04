Radialista Jota Silva é encontrado morto dentro da própria casa, em Itabuna

O radialista Jota Silva, de 60 anos, foi encontrado morto dentro de casa, no bairro Manoel Leão, em Itabuna, no sul da Bahia. A Polícia Militar chegou ao imóvel na noite de terça-feira (5), após receber a informação que havia ocorrido um crime no local.

Jota Silva era bastante conhecido e uma voz marcante da comunicação naquela região. Ele apresentava o programa “Show do Jota Silva” há mais de uma década, na Rádio Jornal de Itabuna.

Agentes do 15º Batalhão da PM foram acionados para verificar uma ocorrência de tentativa de roubo do veículo do radialista. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram Jota Silva já sem vida.

Segundo a PM, o corpo estava em um dos quartos do imóvel, despido e com marcas de violência. Móveis e objetos estavam revirados dentro de casa. A polícia não informou se algum pertence foi levado.

De acordo com a TV Bahia, uma testemunha disse que um homem chegou com o radialista no imóvel, por volta das 17h. À noite, ele saiu da casa e tentou ir embora com o carro da vítima, mas não conseguiu ligar o veículo e saiu a pé. O caso será investigado pela Polícia Civil, que ainda não tem pistas sobre autoria e motivação da morte de Jota Silva.