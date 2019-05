Rael e Zuhri são atrações do Conexões Sonoras no Pelourinho 

A fusão entre rap, jazz, reggae e pop dá o tom do encontro entre o paulista Rael e a banda soteropolitana Zuhri, atrações da penúltima edição do projeto Conexões Sonoras. O show acontece neste sábado (18), às 20h, no Largo Quincas Berro D'Água.

De um lado a representatividade de um rapper que foi o único brasileiro indicado ao Grammy Latino na categoria música urbana pelo álbum Coisas do Meu Imaginário, do outro o suingue original de uma banda que mistura rap e jazz para dar voz a letras poderosas já acompanhadas por um público cativo de Salvador. Em comum, rimas que levam à reflexão e ritmos que geram calor humano.

Em Coisas de Meu Imaginário, Rael dá mais um passo em direção a uma sonoridade mais pop, mas sem perder suas ligações com o hip hop e com as diversas vertentes da música brasileira que ele já explora desde o início de sua carreira solo. Com quase 20 anos de carreira, ele consegue agradar os velhos fãs e cativar novos em um show equilibrado que mescla sucessos como Envolvidão, Rouxinol, Aurora Boreal, Hoje É Dia de Ver e O Hip Hop É Foda.

(Foto: Fernando Gomes/ Divulgação)

Já Zuhri tem o rap e o jazz como fontes principais de sua sonoridade. Com dois MCs de frente e músicos talentosos na base, a banda já é nome de peso no circuito independente de Salvador. Criada há três anos, o estilo da banda parte do improviso e do diálogo com a cultura das ruas. Groove, soul e muito balanço nas autorais Me Ganhou, Blue Note, Não Há Quem Razuhri, Surtos e Prepotências e Ruim Não Tá, todas presentes no EP Andamento.

Nas duas primeiras apresentações desta temporada, o Conexões Sonoras conectou Nação Zumbi e RadioMundi, na Concha Acústica, e Cordel do Fogo Encantado e Josyara, no Pelourinho. A última edição acontece no dia 15 de junho, quando sobrem ao palco Mariana Aydar e o cantor Almerio.

Serviço

O quê: Conexões Sonoras – Rael e grupo Zuhri

Quando: Sábado (18) Horário: 20h

Onde: Largo Quincas Berro D’Água - Pelourinho

Quanto: R$ 40 e R$ 20 (cota de 40% de meia entrada) - vendas no site www.sympla.com.br