Rafa Dias, do Àttoxxá, lança projeto solo como produtor

O DJ e produtor musical baiano Rafa Dias, 30, é desses artistas que parece ter o poder de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Além de ser um dos responsáveis pela identidade sonora do Àttoxxá - um dos grupos mais populares da música baiana hoje -, ele atua eventualmente como produtor de artistas estourados como Pabllo Vittar, de quem ele produziu a faixa Vai Embora, com participação de Ludmilla.

E ele produziu uma música da artista pop brasileira mais badalada do momento: Anitta. O single Me Gusta, que chega hoje às plataformas de streaming, tem a participação do Àttooxxá e produção de Rafa Dias e Chibatinha, outro integrante da banda. E tem ainda voz de estrela internacional na gravação: a americana Cardi B. O rapper porto-riquenho Mike Towers também canta na faixa.

Mas foi em plena quarentena que ele resolveu se dedicar ao seu projeto solo, que acontece paralelamente ao Àttooxxá. Na sexta-feira passada, lançou We Go Hard, a primeira música dessa nova empreitada. E, como Rafa tá cheio de moral, conseguiu a participação de um ídolo dele: o jamaicano Agent Sasco.

RDD

"Eu tinha um esboço dessa faixa e tinha a intenção de explorar mais esse lado afro que tá rolando pelo mundo: tem o afrobeat, além do dancehall que tá voltando e isso tá entrando na música pop", diz Rafa, ou RDD, seu nome como artista solo.

A Mapmusic, agência que cuida da carreira dele, fez o contato com Sasco. Rafa mandou para o jamaicano a gravação que havia feito e impressionou o colega:

"Ele nunca tinha visto uma mistura do pagodão com o trap [subgênero do rap]. Ele logo disse que era uma parada muito específica, que era algo único".

Foi Sasco que deu o título da música e compôs a parte que canta em inglês.

Agent Sasco (reprodução Instagram)

A outra voz, dos versos em português, é do rapper Dfideliz, que recentemente gravou com Anitta a canção Tá com o Papato. Rafa, que atua apenas como produtor na faixa e não canta, diz que soltar a voz não é o seu forte: "Eu não sou 'o' cantor. Só canto quando surge aquele espaço...", brinca. E RDD, que tem pretensões internacionais, diz que, em breve, quer ver seu som chegando a países como Portugal e Inglaterra.

Parceiros internacionais

E as conexões internacionais de Rafa não param por aí: já está gravada uma parceria com o grupo de música eletrônica Major Lazer, que vai sair logo, logo. "Vou até dar um spoiler: vai ser lançada no mês que vem". O produtor lembra que foi enquanto gravava essa faixa que surgiu o convite para a parceria com Anitta.

Tá achando que o encontro do trap com pagodão em We Go Hard é surpreendente? Pois saiba que Rafa gosta mesmo é de uma mistura e nunca rejeitou gênero algum. Basta lembrar que, dos 15 aos 20 anos de idade, o músico nascido em Paulo Afonso foi guitarrista de bandas de hevay metal como a Andragma.

"Eu era o 'rato' da técnica na guitarra", lembra o músico, que se apresentava em bares do Pelourinho, Rio Vermelho e da Avenida Carlos Gomes.

"E enquanto tava numa banda de metal, tava em outra de pagodão. Uma coisa não impedia a outra".

Rafa também estudou alguns semestres de música na Ufba: "Mas não me formei: dei só um passeio lá", brinca.

Mas, mesmo com a carreira solo, Rafa continua firme no Àttooxxá, tanto que há poucas semanas a banda lançou o single Lokinho. "Na quarentena, não deu pra fazer muita coisa do Àttooxxá, porque a gente só podia se reunir virtualmente. Mas, claro, estamos preparando umas músicas novas pro Verão". Ele antecipa que, em novembro, deve sair uma nova música do grupo: "E essa rendeu um feat que vai ser 'pesado'", garante.