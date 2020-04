Rafa e Ivy detonam patrocinador do BBB20, e direção corta conversa imediatamente

Enquanto se arrumavam na noite deste domingo (19), Rafa Kalimann e Ivy, que viria a ser eliminada horas depois, criticaram uma marca de produtos capilares que patrocina o reality. Enquanto as sisters falavam mal do shampoo a direção do programa não teve opção e agiu rápido, cortando a imagem para a academia, que estava vazia no momento.

As sisters discutiam como seria a vida delas caso fossem eliminadas no paredão desta noite. "A primeira coisa que eu acho que vou fazer é tratar do meu cabelo. Meu cabelo tá horrível", reclamou Ivy. "Meu cabelo também tá muito ressecado, olha", mostrou Rafa.

As críticas não pararam aí. "Meu cabelo está de um jeito que ele nunca esteve, ele tá horrível", continuou a modelo mineira. "Minha filha, você não pegou, não, a fase aqui dentro, ruim... Você não pegou! Você não tem noção do que era o xampu e o condicionador", ressaltou a influenciadora. A conversa parou de ser mostrada no mesmo instante.

Durante o confinamento, os participantes só podem usar shampoo e condicionador de uma marca que patrocina o reality e também bancou uma prova de resistência vencida por Thelma Assis na madrugada de 21 de março - a gincana que colocou os brothers em uma plataforma rotatória durou mais de 26 horas.

Eliminação da Ivy

Uma das envolvidas na conversa, Ivy terá a oportunidade de tratar o cabelo aqui fora. Isso porque a modelo se tornou a 15ª eliminada do Big Brother Brasil com 74,17% dos votos contrários. Parceira da baiana Mari Gonzalez nos últimos dias, ela vivia seus melhores momentos no jogo, onde teve uma passagem marcada por críticas de telespectadores, que chegaram a acusá-la de racismo contra Babu.

O embate contra o 'Paizão', virtual favorito da edição, após voltar de oito paredões, acabou prejudicando a permanência da modelo, que deixou a casa na noite deste domingo (18) sem surpresa do público.

Ivy chegou a ser alvo de campanha para deixar o programa. O ator Bruno Gagliasso chegou a prometer desconto em sua pizzaria se a modelo fosse para o paredão nesta semana.

No paredão triplo, Thelma acabou recebendo 19,52% dos votos para deixar o paredão e Rafa ficou com apenas 6,31% da rejeição.

Na conversa com Tiago Leifert, ao deixar a casa, Ivy afirmou que torce para a amiga baiana vencer a edição, mas também acredita que Babu seja o favorito diante do histórico de votações.

Novo paredão

Já Rafa Kalimann terá de conviver com o shampoo por mais algum tempo, isso porque ela sagrou-se líder e escapou do paredão. A influencer indicou Mari Baianinha, já a casa optou por Manu Gavassi, que teve contragolpe e arrastou Babu.

Com isso formou-se um choque de titãs entre Babu, Manu e Mari, que promete ser um dos paredões mais equilibrados da edição até aqui.