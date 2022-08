Rafa Kalimann desembarca em Salvador para prestigiar lançamento do Camarote Brahma

Rafa Kalimann chegou à capital baiana nesta terça-feira (2) para prestigiar o lançamento do Camarote Brahma Salvador. Embaixadora da marca, a ex-BBB e apresentadora estará presente no evento exclusivo, apenas para convidados, que será realizado na noite desta quarta-feira (3), no Solar Cunha Guedes, no Corredor da Vitória.

Em suas redes sociais, Rafa comemorou o momento especial. “Estou feliz em estar aqui, junto com a Brahma, mais uma vez como embaixadora, neste dia importante para marca”, comentou no stories antes de receber os estilistas Júnior Rocha e Céu Rocha. Os criadores da Meninos Rei foram fazer a prova do look que ela vai usar logo mais. Já os convidados da festa vestirão uma edição especial da camisa do espaço assinada pela marca.

O lançamento do Camarote Brahma Salvador anunciará a chegada do espaço ao carnaval baiano nos moldes do que é realizado no Rio de Janeiro, na Marques de Sapucaí, e em São Paulo, no Anhembi. “O Camarote Brahma promete trazer o glamour de outros carnavais”, disse o empresário Binho Ulm, sócio da 2GB Entretenimento, empresa que estará à frente da iniciativa em Salvador.

