Rafa Kalimann volta ao Brasil às pressas após contrair malária

Durante uma viagem humanitária a Moçambique, Rafa Kalimann contraiu malária e precisou ser internada às pressas para fazer os primeiros exames. A influenciadora recebeu medicamentos e, na unidade de saúde, sentiu náuseas e dores de cabeça.

De acordo com fontes próximas a ex-BBB, em resposta à Quem, a famosa, que recentemente comentou sobre seu affair com o jogador de vôlei, continuará com o tratamento no Brasil assim que chegar ao país. Apesar do assunto ter repercutido nas redes sociais, Rafa Kalimann não comentou nada sobre a infecção.

Ela publicou uma foto com uma criança no colo e trabalhos com outros moradores locais. Não é a primeira vez que a influenciadora viaja para Moçambique. Durante o reality show, a apresentadora sempre expressou sua vontade de ganhar o prêmio do programa para ajudar as crianças que passam por extrema pobreza.

“Finalmente, mais um ano aqui em Moçambique. São quase 10 anos de trabalho humanitário pela ONG Missão África e tantas histórias que eu poderia compartilhar com vocês por vários dias. (…) Todos os anos, lutamos para garantir as melhores doações para pessoas que vivem em regiões de extrema pobreza, tentando garantir condições sociais mais justas”, escreveu.

Sobre a malária

A transmissão da malária pode ocorrer através de um mosquito que é prevalente nos países de clima tropical e subtropical. Além disso, pode ocorrer por transfusão de sangue contaminado, placenta para o feto e seringas infectadas.

Os sintomas principais são febre alta, calafrios, sudorese abundante, dor de cabeça e no corpo, falta de apetite, pele amarelada, cansaço e náuseas. Caso o quadro clínico sofra uma piora, a pessoa pode ter convulsões, coma ou morte.

O período de incubação da malária pode variar entre 7 e 28 dias a partir do momento da picada do mosquito, segundo o Dr. Dráuzio Varella. No Brasil, é possível encontrar no Sudeste do país, nos estados do Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, além da Região Sul, como Santa Catarina.