Rafael Fonteles do PT é eleito governador do Piauí

Com 90,82% das urnas apuradas, Rafael Fonteles (PT) venceu a disputa pelo governo do Piauí com 56,55% da preferência dos eleitores.

Em segundo lugar, com 42,17% dos votos válidos, ficou Silvio Mendes (União Brasil).

Rafael Fonteles é bacharel em matemática pela Universidade Federal do Piauí (UFPI), Fonteles tem 37 anos. Natural de Teresina, ele é mestre em economia matemática pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (Impa), Fonteles é professor e já ocupou o cargo de secretário estadual da Fazenda do Piauí. Ele tem como vice o deputado estadual Themístocles Filho (MDB), 65 anos.