Rafael Gomes vence 'MasterChef Profissionais' e leva R$ 200 mil

O vencedor do "MasterChef Profissionais", da Band, foi o carioca Rafael Gomes, que conseguiu a aprovação dos jurados com um menu denominado "Sem Fronteiras". Rafael competiu com Willian Peters, que tiveram de preparar duas entradas, dois pratos principais e duas sobremesas.

O vencedor preparou um fricassé de cogumelos e um carpaccio de vieira. Para os pratos principais, ele apostou em uma lasanha aberta com abobrinha e um pato laqueado com mel. Por fim, as sobremesas contaram com tangerina e espuma de mel de cacau com bolo de castanha do Pará e mousseline de açafrão, além de um cremoso de chocolate branco com sorbet de maracujá.

Com carreira internacional e um restaurante em Paris, Rafael ganhou R$ 200 mil e equipamentos de cozinha. O campeão ainda leva o prêmio de mil reais em compras por mês durante um ano e R$ 6 mil acumulados durante o programa.