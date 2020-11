Rafael Greca, do DEM, é reeleito prefeito de Curitiba

O prefeito Rafael Greca (DEM), de 64 anos, foi reeleito neste domingo (15) como prefeito de Curitiba, capital do Paraná. O resultado foi confirmado às 19h45, com 95,21% das urnas apuradas. Greca estava com 59,77% dos votos válidos.

A capital do Paraná teve recorde de candidatos em 2020, com 16 nomes concorrendo à prefeitura. Greca foi o vencedor e deve assumir para o novo mandato em janeiro de 2021. O vice agora será Eduardo Pimentel, do PSDB. Esse será o terceiro mandato de Greca.

Durante a campanha, Greca citou algumas propostas, como continuar investindo no sistema BRT, com ônibus elétricos. Prometeu também um sistema integrado de mobilidade metropoliano. O plano promete substituir a frota atual de táxis e ônibus por carros elétricos. Greca prometeu também aumentar a malha de ciclovia e fornecer bicicletas públicas.

Outro ponto de destaque durante a campanha foi a saúde. O prefeito reeleito afirmou que vai atender à demanda reprisada da área com mutirões. Também disse que as Unidades Básicas de Saúde vão oferecer teleconsultas.

Greca comandou a capital paranaense pela primeira vez de 1993 a 1996. Também foi vereador, deputado estadual constituinte, deputado federal e ministro do Esporte e Turismo. Ele é formado em economia e engenharia e tem especialidade em urbanismo.