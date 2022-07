Rafinha vive fase goleadora e vira peça importante para o Vitória na Série C

Depois de vencer o São José fora de casa por 2x1, domingo, finalmente o Vitória pode se considerar mais na briga por uma vaga no G8 da Série C do que fugindo da zona de rebaixamento. Com 18 pontos, o Leão está em 12º lugar, a dois do oitavo colocado. E a progressão do rubro-negro no campeonato tem passado pelos pés de um jogador que, assim como a maioria dos outros 30 reforços da equipe no ano, não despertou empolgação no momento em que foi anunciado.

Rafinha chegou ao Vitória proveniente do São Bernardo, clube pelo qual disputou o Campeonato Paulista. Lá, em dez partidas, não marcou nenhum gol. No Leão, ele balançou as redes seis vezes em nove partidas e já disputa a artilharia da Série C. Tem só um gol a menos do que Alex Henrique, da Aparecidense, e Marlon, do Paysandu.

E o camisa 11 tem a chance de aumentar seus números na reta final da primeira fase. A marca atual representa 46% de todos os gols marcados do Vitória no campeonato, que são 13. E poderia ser ainda melhor se ele tivesse convertido o pênalti diante do Volta Redonda, na 9ª rodada.

O desempenho de Rafinha se torna ainda mais evidente pelo fato do atacante ter chegado com a competição em andamento. O jogador foi anunciado após a 5ª rodada, em maio, e estreou diante do Botafogo-PB, no 6º jogo.

Veja o gol marcado por Rafinha contra o São José no domingo (10):

Somando todos os gols dos outros atacantes rubro-negros, eles não chegam aos seis de Rafinha. Tréllez, Luidy e Alisson Santos marcaram, cada um, apenas uma vez na Série C. Completam a lista de goleadores, também com um cada, os zagueiros Danilo Cardoso e Marco Antônio, o lateral Guilherme Lazaroni e o meia Gabriel Santiago.

Em busca do sucesso coletivo, individualmente Rafinha já encaminha 2022 como um bom ano de uma carreira que não é marcada por tantos gols. As duas temporadas mais goleadoras dele foram em 2013, quando anotou 11 gols entre a divisão A2 do Campeonato Paulista pelo Osasco Audax, a Série A pela Ponte Preta e a Série B pelo Guaratinguetá; e em 2017, quando jogou o Paulistão pelo Osasco Audax e a Série B pelo Brasil de Pelotas, com 10 gols no total. Está com 30 anos.

Se o Vitória alcançar a vaga no G8, além dos cinco jogos restantes na fase de pontos corridos, o rubro-negro garantirá, pelo menos, mais seis na segunda fase.

O próximo compromisso do atacante e do Vitória é domingo, contra o Paysandu, no Barradão, às 16h. Caso vença, o rubro-negro pode já entrar no G8, a depender de tropeços de adversários. O time paraense é o vice-líder, com os mesmos 26 pontos do líder Mirassol.