Raimundo Viana é o novo presidente do Conselho Fiscal do Vitória

O ex-presidente Raimundo Viana está de volta ao Vitória, agora como presidente do Conselho Fiscal. A chapa encabeçada por ele, a Sempre Vitória, foi a mais votada na eleição rubro-negra, realizada nesta sábado (17), no Barradão.

O Conselho Fiscal é composto por nove integrantes, e a formação do órgão é proporcional aos votos recebidos por cada chapa. A encabeçada por “Vovô Mundico” teve 697 votos, à frente da Frente Vitória Popular, que ficou em 2º com 326 votos. A chapa Deus me Livre não ser Vitória ficou em 3º, com 204 votos. Com isso, a Sempre Vitória terá cinco dos nove integrantes. As demais terão dois representantes cada.

Raimundo Viana foi presidente do clube de março de 2015, quando assumiu após a renúncia de Carlos Falcão, até dezembro de 2016. Nesta eleição, ele apoia o atual presidente Fábio Mota.

"Eu considero essa vitória a absolvição que o meu clube fez de mim. Em sucessivas eleições, não ganhei. Hoje, os sócios do clube, os representantes dos torcedores do clube, disseram sim a mim. Isso dobra a minha dedicação a esse querido clube", disse Viana.

Serão apuradas na sequência as urnas relativas ao Conselho Deliberativo e ao Conselho Diretor. Este último equivale ao novo presidente e ao novo vice-presidente do Vitória, que serão conhecidos ainda hoje.