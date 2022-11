Rainha da Suécia visita instituição de acolhimento a crianças em Vitória da Conquista

Em visita à Bahia, nesta terça-feira (8), a rainha e o rei da Suécia pousaram de jatinho, no município de Vitória da Conquista, para conhecer o Complexo de Escuta Protegida, no Centro Integrado da Criança e do Adolescente, localizado na cidade a 530 km de Salvador.

Não à toa, o local foi escolhido pelo casal real. Além de ser o primeiro complexo criado no país e o único do estado, ele foi fundado em agosto do ano passado em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e a Childhood Brasil, organização internacional criada pela rainha Silvia Renata Sommerlath.

Ao chegarem por volta das 11h20, ela e o rei conheceram as dependências do espaço, que acolhe crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. A prefeita Sheila Lemos também esteve no local e os acompanhou na passagem pelos demais órgãos que compõem a construção, como o Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

Rainha Sílvia (à esquerda) é recepcionada pela prefeita de Vitória, Sheila Lemaos, e pela procuradora-geral, Norma Cavalcanti (Foto: Ascom/ MP-Ba)

A procuradora-geral de Justiça do Ministério Público da Bahia (MP), Norma Cavalcanti, também participou da recepção. Ela presenteou a rainha com uma imagem de Santa Dulce dos Pobres. "[É] muito gratificante presenciar um município baiano ser referência para todo o país na política pública de proteção da criança e do adolescente", afirmou.

Rainha Silvia

A rainha Silvia nasceu na cidade de Heidelberg, na Alemanha, mas é filha de uma brasileira, chamada Alice Soares de Toledo. Seu pai, alemão, é o empresário Walther Sommerlath.

A família dela morou em São Paulo por dez anos - 1947 a 1957 - antes de retornar para a Alemanha. No Brasil, ela estudou no Colégio Visconde de Porto Seguro, instituição de ensino de tradição alemã.

Em 1976, se casou com o rei Carlos XVI Gustavo da Suécia e se tornou rainha. Quase três décadas depois, em 1999, ela fundou a World Childhood Foundation, da qual faz parte a Childhood Brasil.

A instituição conta com escritórios na Suécia, na Alemanha, nos Estados Unidos e no Brasil, além de ser certificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP).