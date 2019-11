Rainha Elizabeth abre vaga para 'faxineiro real' com salário de R$ 79 mil

Uma oferta de emprego da família real britânica chamou atenção nesta semana. A realeza está a procura de um faxineiro para trabalhar no Castelo de Windsor.

O local é uma das residências oficiais da rainha Elizabeth.

O candidato deverá trabalhar 30 horas por semana, de segunda a domingo, e o salário é bem atrativo: 14,7 mil libras, ou aproximadamente R$ 80 mil.

"Unindo-se à nossa equipe profissional no Castelo de Windsor, você manterá, limpará e cuidará de uma ampla variedade de interiores e itens, garantindo que eles sejam apresentados da melhor forma possível", exige o anúncio publicado no portal The Royal Household.

Os interessados precisam se inscrever até o próximo dia 24 no site.

Depois da publicação da vaga, o jornalista Evaristo Costa, contratado pela CNN e que apresentará um programa no Reino Unido, brincou. "Lamento informar, mas a vaga já foi preenchida", disse ao postar um vídeo em que ele aparece fazendo tarefas domésticas.