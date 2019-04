Ramires comemora vaga, mas reconhece atuação ruim do Bahia

O Bahia saiu do Estádio do Café classificado às oitavas de final da Copa do Brasil, mas o desempenho tricolor na derrota por 2x1 para o Londrina, na cidade paranaense de mesmo nome, na noite desta quinta-feira (25), deixou a desejar. Ao final da partida, os jogadores reconheceram que a atuação foi muito abaixo do esperado.

"Infelizmente não conseguimos o triunfo aqui na casa deles, eles começaram a mil e a gente muito abaixo. Mas graças a Deus conseguimos a classificação, que era o objetivo final. Sabemos que nós erramos muito dentro do jogo. Agora é trabalhar que no domingo tem jogo decisivo contra o Corinthians pelo Brasileirão", explicou o meia Ramires.

Titular no lugar de Lucas Fonseca, o zagueiro Xandão reforçou o coro. Ele comemorou a vaga nas oitavas, mas admitiu que o tricolor não foi bem. "A gente não fez o jogo dos sonhos, a gente tinha a vantagem, mas entramos desligados e acabamos pagando e ficando atrás no placar. Graças a boa vantagem que a gente conseguiu dentro de casa conseguimos o nosso objetivo de passar de fase", afirmou.

Com a vaga nas oitavas de final, o Bahia abocanhou também R$ 2,5 milhões de cota de premiação da Copa do Brasil. O próximo adversário na competição será definido em sorteio e será uma das oito equipes que disputam ou disputaram a Libertadores deste ano e, por isso, já entram na Copa do Brasil a partir das oitavas de final. São elas: Palmeiras, Grêmio, Internacional, Athetico-PR, São Paulo, Atlético-MG, Cruzeiro e Flamengo.

No domingo (28), o Bahia estreia no Brasileirão contra o Corinthians, às 16h, na Fonte Nova.