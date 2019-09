Ramires se despede do Bahia através do Instagram

A torcida tricolor não verá mais o meia Ramires com a camisa do Bahia neste Brasileirão. O jogador de 19 anos foi emprestado ao Basel, da Suíça, até junho de 2020, e pode ficar na Europa em definitivo, já que o contrato assinado prevê a venda do atleta.

A negociação foi finalizada nesta segunda-feira (2) e Ramires se despediu no início da tarde através do Instagram. "Hoje é um dia diferente em minha vida. Nesta segunda dou 'até logo' para o clube que me formou como homem e como jogador. Com 11 anos cheguei ao Bahia ainda criança, com muitos sonhos a se realizar. O principal deles era atuar com essa camisa e eu pude realizar. Obrigado a todos que sempre me apoiaram e torceram por mim nessa trajetória, principalmente a torcida deste clube que sempre me abraçou", escreveu o meia, em um trecho da postagem.

Ramires já está no centro de treinamento do Basel, onde assinou nesta manhã o contrato com o novo clube. "Hoje inicio uma nova jornada para realizar outro sonho de criança. Obrigado e vamos com tudo! Tamo junto sempre nação,foi uma honra defender vocês dentro de campo", completou. O clube suíço divulgou a contratação na tarde desta segunda.





Ramires tem 19 anos e foi revelado nas categorias de base do Bahia. Promovido ao time principal no ano passado, ele foi um dos destaques do clube no Campeonato Brasileiro. Na edição de 2018 da Série A, disputou 15 jogos, todos como titular, e marcou um gol. Da estreia no dia 5 de setembro de 2018 - no triunfo de 2x0 contra o Sport - até a transferência, passou-se menos de um ano.

Observado por representantes de clubes como Arsenal, da Inglaterra, Ramires disputou o Sul-Americano sub-20 pela seleção brasileira e ganhou a camisa 10 do Esquadrão no começo de 2019. No entanto, o meia caiu de rendimento nesta temporada e perdeu espaço no time. No total, ele vestiu a camisa principal do Bahia em 50 jogos e marcou quatro go