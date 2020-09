Ramires tem nome publicado no BID e vira opção no Bahia

O elenco do Bahia ganhou um reforço para a sequência da temporada. De volta após empréstimo ao Basel, da Suíça, o meia Eric Ramires teve o nome publicado no Boletim Informativo da CBF (BID) e está à disposição para atuar pelo tricolor.

Com o contrato reativado, Ramires vira opção para o técnico Mano Menezes para o confronto com o Athletico-PR, no próximo dia 26, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Formado nas categorias de base do Bahia, Ramires estreou na equipe principal em 2018. Considerado uma joia do tricolor, ele foi emprestado ao Basel na temporada passada. No acordo, o clube europeu seria obrigado a comprar os direitos do meia por cerca de R$ 30 milhões caso Ramires disputasse o mínimo de 23 partidas. A meta não foi batida.

Desde a última semana, Ramires está incorporado ao elenco do Bahia e vem treinando na Cidade Tricolor.

Sem vencer há oito jogos, o Bahia vive momento delicado no Brasileirão. O tricolor é o 16º colocado e pode terminar a rodada dentro da zona de rebaixamento.

Mano Menezes terá agora, pelo menos, uma semana para ajustar a equipe e tentar fazer o Bahia voltar a vencer no Brasileirão.