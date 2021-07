Ramon avalia que Vitória jogou bem em derrota para o Botafogo

O Vitória perdeu para o Botafogo na noite desta quarta-feira (30), por 1x0, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. O desempenho do Leão na partida da 8ª rodada da Série B do Barsileiro foi elogiado pelo técnico Ramon Menezes após o apito final do duelo.

"Depois de uma derrota como foi hoje, com o time jogando bem, bem organizado no setor defensivo. Acho que a gente não criou muito na parte ofensiva, mas nós tivemos aí talvez as melhores chances no segundo tempo. Tomamos um gol. Está todo mundo aqui chateado, com a cabeça quente, todo mundo quer ganhar, o grupo está reagindo e eu estou muito confiante na reação. É esfriar a cabeça (...)", afirmou Ramon Menezes.

Aos 20 minutos do 2º tempo, Chay fez o único gol da partida, que marcou o retorno do goleiro Ronaldo. Recuperado de contusão, o jogador vinha sendo reserva para Lucas Arcanjo, que nesta quarta-feira ficou como opção no banco. Ramon Menezes falou sobre a mudança.

"O Ronaldo vinha de uma trajetória muito boa. Eu conheço muita coisa do Ronaldo aqui dentro do clube, acompanheir sempre a trajetória do Ronaldo. É um jogador muito importante, que nos dá uma segurança, uma experiência, fala muito durante os treinos e jogos. Quando eu cheguei ele estava finalizando o processo de que estava machucado. O Lucas jogou, eu dei a continuidade para ele naquele momento, o Ronaldo ganhou toda a sua forma física e técnica e sem dúvida nenhuma vai nos ajudar muito", disse o técnico do Vitória.

Ramon Menezes também falou sobre a atuação do atacante Ronan, que começou entre os titulares. Diante do Botafogo, David iniciou no banco de reservas.

"Gostei. Personalidade para jogar, movimentação boa pelo lado esquerdo, sempre dando apoio para Pedrinho. Fez uma boa recomposição, teve uma grande oportunidade para fazer o gol. Enfim, vai crescer junto com todo mundo", projetou.

Com o resultado, o Vitória se manteve na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com seis pontos, e agora com a mesma pontuação do lanterna, que é a Ponte Preta. O Leão volta a campo no sábado (3), às 21h30, quando recebe o Goiás, no Barradão, em jogo válido pela 9ª rodada.

"(...) Fizemos um grande jogo, embora não saímos com o resultado positivo. A gente está muito chateado com a derrota, independente do esquema. Agora temos um jogo decisivo contra o Goiás para voltar a vencer dentro de casa", projetou Ramon Menezes.