Ramon celebra gol e avalia estreia do Bahia como positiva

A estreia do Bahia no Campeonato Baiano não foi bem como o torcedor esperava. Depois de um bom primeiro tempo, quando controlou as ações da partida, o Esquadrão viu a Juazeirense crescer na segunda etapa e só arrancou o empate em 1x1 graças ao pênalti cobrado pelo volante Ramon.

Após a partida, Ramon comemorou o primeiro tento marcado com a camisa tricolor e, mesmo com o empate, avaliou como positiva a estreia da equipe no estadual.

“Claro que a gente queria a vitória na estreia, mas olhando friamente o campeonato, as condições do gramado, o empate foi um bom resultado. Estou feliz pelo projeto, não pensei duas vezes quando recebi o convite. O Bahia vem em uma crescente boa e espero contribuir com um bom futebol. Agora é focar que temos um jogo importante domingo, em Pituaçu”, disse Ramon.

O duelo em questão será contra o Vitória da Conquista, às 16h, pela segunda rodada do estadual. Antes disso, no sábado (25), o time principal, treinado por Roger Machado, estreia na temporada contra o Santa Cruz, às 16h, no estádio do Arruda, no Recife, pela Copa do Nordeste.