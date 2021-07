Ramon critica desatenção do Vitória após derrota para o Brasil

O ídolo Ramon Menezes está há apenas um mês e sete dias como técnico do Vitória. E, neste momento, é uma das figuras mais pressionadas no Barradão. Neste sábado (17), o rubro-negro perdeu a quarta partida sob comando do treinador, diante do Brasil de Pelotas, fora de casa, por 1x0.

"Hoje não entramos com a mesma concentração nos outros jogos. Faltou um pouco de concentração. Treinamos muito a bola parada defensiva, mas naquele momento, numa troca, perdemos o rebote e ocorreu o gol. No primeiro tempo não conseguimos jogar como vínhamos jogando. No segundo tempo, sim. O Vitória teve mais posse de bola, foi para cima, conseguiu criar jogadas e teve oportunidades de gols", disse Ramon.

O Vitória sofreu o gol da derrota aos 30 minutos da etapa inicial, numa falha da defesa, após a entrada do zagueiro João Victor na vaga de Thalisson Kelven, lesionado. Gabriel Bispo afastou mal uma bola alçada na área e ela sobrou para Vidal, completamente livre, na entrada da área.

"Fora de casa você precisa entrar em campo concentrado, e não entramos. Tomamos gol numa jogada que treinamos muito. Quando não se consegue o resultado, é inevitável surgirem as críticas sobre as substituições feitas, sobre a escalação. Mas precisamos ter cuidado. É o grupo que temos em mãos. Temos que recuperar esses atletas e quem entrar em campo tem que estar pronto. Foi o que fizemos no segundo tempo. Mas a falta de atenção nos custou caro no primeiro tempo", completou o treinador.

Ramon tem apenas duas vitória à frente do rubro-negro, uma delas pela Série B. Foi diante do Brusque, por 3x1, no Barradão, no dia 19 de junho. A outra foi pela Copa do Brasil, também por 3x1, no Beira-Rio, no duelo de volta da terceira fase da competição.

O rubro-negro saiu de Pelotas como 18º colocado da Série B, dentro da zona de rebaixamento, com apenas nove pontos. Ainda pode terminar essa 12ª rodada na lanterna, já que Londrina, 20º colocado, e Ponte Preta, 19º, jogam neste sábado (17).