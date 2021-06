Ramon Menezes sobre treinar o Vitória: 'Representa muito'

Ramon Menezes já esteve muitas vezes diante dos microfones com a camisa do Vitória, mas pela primeira vez foi para falar como técnico do time. Nesta quarta-feira (9), ele concedeu entrevista e não escondeu a satisfação em assumir o posto.

"Representa muito, todo mundo sabe do carinho, respeito e gratidão que tenho por esse clube. Cheguei muito jovem, tive uma segunda oportunidade mais experiente. O que marcou a história de uma pessoa dentro do clube foram as minhas atuações como jogador, as conquistas que tivemos. E agora o objetivo, a meta é, como treinador, também conseguir alcançar isso dentro do clube", afirmou Ramon Menezes, após comandar a primeira atividade à frente do time, no centro de treinamento do Grêmio.

Ramon Menezes foi apresentado ao elenco rubro-negro na noite de terça-feira (8), já em Porto Alegre, palco do jogo decisivo contra o Internacional, válido pela terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola na quinta-feira (10), às 21h30, no estádio Beira-Rio.

Brasil. No jogo de ida, disputado no Barradão, o Vitória foi derrotado por 1x0. Por isso, para garantir a vaga no tempo regulamentar, o Leão precisa vencer por dois gols de diferença. Triunfo rubro-negro por um tento de diferença leva a decisão para os pênaltis.

"A gente está conversando muito. Estou estudando muito, vendo a característica dos jogadores, para que a gente possa entrar nesse jogo decisivo contra o Inter, que vale muito, com uma postura inteligente", afirmou Ramon. Nesta quarta-feira, ele comandou um treino tático e finalizou a atividade com cobrança de pênaltis.

O técnico já teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e comandará o Vitória contra o Internacional à beira do campo. Ele terá o auxílio de Thiago Kosloski, que trabalhou com ele no Vasco e no CRB, e de Ricardo Amadeu, que continua como assistente fixo do clube.