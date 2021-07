Ramon vê evolução do Vitória, mas lamenta falta de bons resultados

O Vitória alcançou seu sexto jogo sem vencer na Série B. Na noite desta terça-feira (13), o Leão não conseguiu segurar a vantagem construída no primeiro tempo e cedeu o empate em 2x2 para o Sampaio Corrêa, no Barradão, pela 11ª rodada da competição. Dinei e David marcaram para o rubro-negro, mas Ciel fez duas vezes, sendo uma aos 47 minutos do segundo tempo, e selou o resultado.

Em entrevista após a partida, o técnico Ramon Menezes lamentou mais um resultado amargo. Para o comandante do Vitória, a equipe vem evoluíndo e apresentando um futebol convincente, mas a atuação não tem se transformado em triunfos.

"O que mais me preocupa é a falta do resultado. De somar pontos, de sair da parte de baixo da tabela. Embora a gente esteja jogando um futebol que venha a convencer, não está tendo a condição de resultar isso em gols, em vitórias. O que eu estou fazendo é meu trabalho, e tenho a consciência de que o time está evoluindo. A gente tem um padrão, uma maneira de jogar. Tem criado algumas oportunidades", disse Ramon.

"Hoje, jogamos contra um grande adversário, que está muito bem na tabela, dificultando em todos os jogos. Nós não tivemos a maior posse de bola nesse jogo, mas, da mesma maneira quando tivemos a posse, fomos agressivos hoje. Agredimos o adversário, tivemos a oportunidade de estar com 2x0 no placar. É um placar perigoso, a gente sabia disso. Mas tivemos a chance de matar o jogo. Então você acaba dando chance, oportunidade, para o adversário", completou o técnico.

Ainda na resposta, Ramon criticou a arbitragem na Série B. No duelo anterior do Vitória, contra o Confiança, o volante Pablo Siles foi expulso em falta duvidosa. Contra o Sampaio, primeiro gol visitante surgiu de um pênalti polêmico.

"Eu não sou de ficar reclamando muito de arbitragem, mas também tem nos faltado talvez uma competência na hora da finalização. Precisamos melhorar, e eu também me envolvo nisso. Mas também a arbitragem tem nos prejudicado bastante nesses últimos jogos. A expulsão de Pablo, o primeiro gol aqui, a falta não marcada no Soares antes da marcação da falta no gol do Sampaio. São situações que prejudicam muito", comentou.

Antes de sofrer os dois gols do Sampaio, o Vitória teve duas boas chances de ampliar no segundo tempo, com David e Bruno, mas não conseguiu mais balançar as redes. Ramon falou sobre a falta de efetividade do Leão.

"Tivemos a chance de, antes de tomar o gol, fazer pelo menos dois. Faltou um pouco de capricho. Mas a responsabilidade é de todos. Jogando contra um adversário como o Sampaio, que vem muito bem na competição, conseguiram fazer um gol ali... Acho que o pênalti também não foi pênalti. Já falei da arbitragem. Agora é recuperar todo mundo, trabalhar, corrigir os erros. Para que a gente possa, lá diante do Brasil [de Pelotas] voltar a vencer nessa competição".

Ramon ainda avaliou o ataque rubro-negro e sobre a busca do equilíbrio entre os setores ofensivo e defensivo. "A gente tem falhado no último terço do campo. Apesar de ter melhorado muito. Hoje conseguimos fazer dois gols, criamos várias oportunidades. Mas acabamos tomando dois gols. Aí volto a falar sobre o equilíbrio. Futebol, você tem que ter o equilíbrio na partida. Não toma gols e faz gols. Vamos trabalhar em cima disso novamente", afirmou.

Confira outros trechos da entrevista de Ramon Menezes

Faltou maturidade para segurar o resultado?

Bom, depois que as coisas acontecem, você tem que pensar muito no que vai falar. Sempre gosto de puxar no vestiário. Depois de um empate desse, com um sabor difícil até de explicar... Nós tínhamos praticamente o jogo na mão, contra um adversário que sempre nos pressionou, sempre quis fazer o gol. A gente não pode dizer que não. Mas tivemos grandes oportunidades para sair daqui com três, quatro. E acabamos tomando dois gols. Agora é corrigir. Aquele momento ali, acho que faltou, da nossa parte, segurar um pouco mais a bola. Não tem mais o jogo. Nós temos capacidade de fazer isso. Embora a gente saiba da nossa juventude, que, em determinados momentos do jogo, nós vamos oscilar. Mas foi um pecado.

Situação extracampo influencia?

Eu estou aqui trabalhando 24h por dia para o Vitória. Eu estou encarando isso aqui como a grande chance da minha carreira, vim para um clube que tenho uma identificação muito grande. Fico muito triste, porque a gente não tem conseguido vencer. E a gente tem feito um esforço muito grande. Tenho conversado muito com esses jogadores, passado muita confiança para eles. Acho que o entendimento tem sido bom. A gente está crescendo na competição. O que falta é o resultado positivo. A gente vem somando nestes últimos três jogos, mas não está conseguindo vencer. Mas tenho muita esperança, muita fé, que a gente vai conseguir ainda dar uma arrancada nessa competição.