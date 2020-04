Ranger XLS é uma boa alternativa para quem quer pagar menos em uma picape diesel

Desde o lançamento da linha 2020 da Ranger, a Ford é a marca que mais ganhou participação na categoria das picapes médias. O utilitário, que chega ao Brasil importado da Argentina, fechou 2019 com 16,8% de participação no segmento e fechou o mês de março com 18,3% da vendas. Na faixa intermediária do segmento, onde historicamente é líder com as versões XLS, a Ranger conta com uma participação ainda mais expressiva: 32,1%.

Nessa versão, a picape tem capacidade para 1.176 kg (Foto: Antônio Meira Jr.)

Foi com a configuração XLS que Antônio Meira Jr., editor de veículos do CORREIO, rodou antes do Distanciamento Social e apresenta em um vídeo os pontos positivos e negativos. Dê play e saiba mais sobre esse modelo que tem capacidade para até 1.176 kg de carga e é equipado com transmissão automática e um motor 2.2 litros a diesel que rende 160 cv de potência e entrega 39,3 kgfm de torque.

Os bancos são forrados em tecido e os sete airbags são de série (Foto: Ford)