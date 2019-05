Ranking coloca Aeroporto de Salvador entre os 40 melhores do mundo

O Brasil foi o país a ter o maior número de aeroportos na lista dos melhores do mundo do ranking internacional Air Help Score 2019, divulgado nesta quinta-feira (9). No total, 12 aeroportos brasileiros aparecem no ranking entre os 50 melhores do mundo, como o Aeroporto Afonso Pena, em Curitiba (PR), que ficou em 4º lugar, o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), na 10ª posição, e o Aeroporto Internacional de Salvador, que ficou em 32º lugar.

De acordo com o ranking, o melhor do mundo é o Aeroporto Internacional Hamad, no Catar, seguido pelo Aeroporto Internacional Tóquio Haneda, no Japão, e o Aeroporto Internacional de Atenas, na Grécia.

Lançado em 2015, o AirHelp Score é a avaliação mais abrangente e precisa de companhias aéreas e aeroportos. O ranking é produzido pela Air Help, organização especializada em direitos de passageiros aéreos no mundo, já tendo ajudado mais de 10 milhões de clientes lesados por empresas aéreas a solicitarem reembolso por meio do seu site.

Segundo a assessoria da AirHelp, a análise levou em conta informações de voos da base de dados da empresa e centenas de pesquisas com passageiros. No total, cerca de 40 mil usuários contribuíram com a pesquisa, que contou com a participação de cerca de 2,5 mil brasileiros.

Critérios

Nesta edição, o ranking avaliou os 132 aeroportos mais conhecidos e mais utilizados do mundo. Para a avaliação, o critério de maior peso foi a performance em pontualidade, responsável por 60% dos pontos. Outros parâmetros analisados foram qualidade do serviço (20% dos pontos) e qualidade do varejo - alimentação e lojas (20% dos pontos).

“O Brasil foi o país que mais teve aeroportos entre os Top 10 do mundo e também entre os 50 melhores, com representação nas regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste do país. A pontualidade é o índice em que os aeroportos brasileiros foram mais bem avaliados, sendo que onze dos doze aeroportos tiveram nota acima de oito. Em segundo lugar, vem a qualidade dos serviços e, por último, a qualidade do varejo, que leva em consideração opções de alimentação e lojas”, afirma Karin Herbsthofer, especialista em direitos dos passageiros da AirHelp.

Melhores companhias

A companhia aérea mais bem cotada no ranking foi a Qatar Airways, que também foi a vencedora em 2018. A empresa foi avaliada com pontuação 8,23, destacando-se devido à consistência no processamento de reclamações e à alta pontualidade. Com nota 8,07, a American Airlines ficou na segunda posição e a Aeromexico veio como terceira do ranking, com 8,07 de pontuação.

A companhia brasileira Azul Airlines ficou no 29º lugar, enquanto a Gol Intelligent Airlines ficou na 58ª posição.

Apesar de terem boa pontuação em termos de serviço e performance de partida e chegada no horário, as companhias aéreas brasileiras foram mal avaliadas no atendimento a queixas de passageiros.

A Azul recebeu nota 8,3 para qualidade do serviço, 8,4 para pontualidade, e apenas 5 para processamento de reclamações, enquanto a pontuação da Gol foi 8,1 (serviço), 7,8 (pontualidade), e 3,1 (processamento de reclamações).

O ranking avaliou as 72 principais companhias do mundo com base em três critérios: a pontualidade dos voos segundo a base de dados da AirHelp, que avalia o horário de partida e chegada dos voos de todas as companhias aéreas; a qualidade do serviço das companhias aéreas segundo avaliação de passageiros; e o processamento de reclamações com base na eficiência para o atendimento a pedidos de indenização de clientes. Os três critérios têm o mesmo peso – cada um com 33,33% da pontuação final.

Enquanto as principais companhias aéreas pontuaram bem em áreas focadas em passageiros, como processamento de reclamações e pontualidade, companhias aéreas mal avaliadas, como Ryanair, Korean Air, EasyJet e Thomas Cook Airlines, recentemente ganharam manchetes de jornais por maus tratos a passageiros.

Por exemplo, a Ryanair entrou em greve e causou inúmeras interrupções de voos e depois se recusou a pagar indenizações devidas a passageiros.

“O AirHelp Score 2019 prova que as companhias aéreas com maior satisfação dos passageiros oferecem pontualidade mais do que consistente. Precisamos ter em mente que as companhias aéreas estão lidando com um novo tipo de viajante: educado, cada vez mais consciente de suas necessidades e direitos, e capaz de escolher entre uma ampla oferta de transportadoras aéreas”, afirma o CEO e co-fundador da AirHelp, Henrik Zillmer.

Posição dos aeroportos brasileiros no ranking

Posição Aeroporto Pontuação 4º Aeroporto Internacional Afonso Pena – Curitiba (PR) 8.37 10º Aeroporto Internacional Viracopos - Campinas (SP) 8.25 11º Aeroporto Internacional de Recife (PE) 8.19 13º Aeroporto Internacional de Brasília–Presidente Juscelino Kubitschek 8.14 15º Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Confins (BH) 8.12 17º Aeroporto Santos Dumont - Rio de Janeiro (RJ) 8.07 19º Aeroporto Internacional Pinto Martins - Fortaleza (CE) 8.03 21º Aeroporto Internacional Salgado Filho – POA (RS) 8.00 25º Aeroporto Internacional Rio-Galeão (RJ) 7.97 31º Aeroporto de Congonhas - São Paulo (SP) 7.92 32º Aeroporto Internacional Deputado Luís Eduardo Magalhães – Salvador (BA) 7.91 45º Aeroporto Internacional São Paulo–Guarulhos (SP) 7.76

10 melhores companhias aéreas do mundo