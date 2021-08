Ranking indesejado: como Itabuna se tornou 2ª cidade com mais casos de covid-19

Apesar de ser a sexta cidade mais populosa da Bahia (com 213.685 habitantes), Itabuna é a segunda em número de casos ativos de covid-19 (177), perdendo somente para Salvador. Além disso, é a quarta do ranking no quesito casos totais da doença: são 34.004. Os dados são da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), mas podem estar desatualizados. De acordo com a prefeitura e Vigilância em Saúde da cidade, são 319 casos ativos e 34.758 confirmados.

Pelo acompanhamento dos boletins epidemiológicos da Sesab, divulgados diariamente, é possível perceber que, entre algumas oscilações, Itabuna vem perdendo somente para Salvador quando se trata de números ativos de covid-19 desde fevereiro deste ano. Entre abril, maio e junho, chegou a cair para a quarta posição, mas retornou para a segunda em julho, quando até mesmo chegou a ultrapassar Salvador.

Segundo a diretora de Vigilância em Saúde de Itabuna, Maristela Antunes, o número elevado de casos ativos é reflexo das internações. “Em 24 horas, nossos novos casos ativos são poucos. O último registro foi de três. Esse número total elevado de 319 casos ativos é das pessoas que seguem internadas”, diz.

Para Maristela, a condição de segundo lugar no ranking tem explicação: “Itabuna é cercada por várias cidades, é um município flutuante. Isso significa que recebemos muitas pessoas de fora e temos uma alta circulação. Além disso, temos pessoas internadas aqui que não são de Itabuna”, afirma a diretora.

Apesar dos números elevados, ela considera que a situação está sob controle e que o sistema de saúde não está pressionado. “Mas já melhoramos muito. Estamos satisfeitos com o trabalho que temos feito e acreditamos estar em uma situação confortável. Temos 25 leitos de UTI desocupados e 24 ocupados. Com relação aos leitos clínicos, são 37 desocupados e apenas nove ocupados”, destaca.

Mas a diretora acrescenta que a prefeitura segue adotando medidas para conter a proliferação do vírus. “Mesmo diante disso, continuamos mantendo diversas ações de combate ao vírus. Temos ações de controle em feiras, comércio, bares. Estamos também fazendo testagem, distribuição de máscaras e seguindo o decreto estadual”.

A prefeitura afirma que “segue acelerando a aplicação da segunda dose” e que está aplicando a primeira dose para pessoas a partir de 18 anos e para adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades. A cidade ainda não tem previsão para aplicar a terceira dose.

Outras cidades

Apesar de ocupar a oitava posição no ranking de cidades mais populosas do estado, Teixeira de Freitas se junta a Itabuna e avança casas quando se trata do ranking de casos ativos de covid-19. Segundo os dados da Sesab, nesse, o município ocupa a quinta posição, com 90 casos. Por lá, são 18.300 casos confirmados.

De acordo com o último censo de ocupação de leitos, divulgado pela prefeitura, são 6 pacientes internados em leitos para tratamento da covid-19 no HMTF e Hospital de Campanha de Teixeira de Freitas. São 06 pessoas internadas na UTI, representando 40% de ocupação de UTI. Na rede privada, há 02 pessoas internadas na enfermaria e nenhuma na UTI. O total de internações nas redes pública e privada, considerando UTI e enfermaria é de 08 pacientes.

Segundo a prefeitura, estão sendo feitas barreiras sanitárias, fiscalização para cumprimento de decretos municipais, testagem, distribuição de máscaras e divulgação diária de informações sobre a doença, dentre outras ações. A assessoria também informou que busca intensificar a vacinação no município.

"Solicitamos à população apoio no sentido de adotar as medidas restritivas com responsabilidade e solidariedade. A pandemia ainda não acabou, tivemos caso confirmado da variante delta em município vizinho e precisamos continuar freando o avanço da doença, principalmente através da vacinação", diz a nota.

Já Juazeiro, segue o movimento contrário nos rankings. Ocupando a quinta posição do de população, cai para a décima posição no rankings de casos ativos, com 52. No ranking das 10 cidades com mais casos totais de covid-19, Juazeiro nem aparece.

Assim como em Itabuna, os números de Juazeiro no boletim da Sesab e no boletim da cidade, não correspondem, apresentando um atraso no balanço estadual. De acordo com o boletim epidemiológico deste domingo (29) da cidade, Juazeiro não registrou novos casos de covid19 nas últimas 24 horas. Também não há registro de óbitos. O município tem 17.328 casos totais, 378 mortes provocadas pela doença e 123 casos ativos.

Na rede hospitalar, o percentual de ocupação dos leitos de UTI para Juazeiro na rede PEBA (hospitais de Pernambuco e Bahia) é de 26%, com 118 leitos disponíveis. Somente em Juazeiro, 10% dos leitos de UTI para pacientes com covid-19 estão ocupados, com 18 leitos disponíveis.

A prefeitura informou que o município realiza testagem para a covid-19 de todos os casos com síndrome gripal. Os testes são realizados nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Hospital de Campanha, Lacen Juazeiro, Rede especializada e também no Ponto de Testagem, situado na Praça da Catedral, no Centro da cidade.

"Desde o início da pandemia, estão sendo adotadas as medidas de isolamento domiciliar dos casos positivos por 10 dias e monitoramento durante 14 dias dos contatos de casos positivos, em parceria com a Atenção Primária à Saúde. Além da testagem diária dos pacientes sintomáticos, o avanço na imunização contribuiu para uma queda expressiva no número de casos positivos e, consequentemente, no número de pacientes que precisam de hospitalização. A partir desta segunda-feira (30) Juazeiro vacina população geral com 18 anos e mais contra Covid-19", informa.

Covid na Bahia

De acordo com o boletim divulgado pela Sesab neste domingo (29), a Bahia totaliza 1.219.827 casos de covid-19 confirmados, 3.141 casos ativos e 26.443 mortes. O estado está com 27% dos leitos destinados a covid-19 ocupados. Em relação aos leitos de clínicos, o índice é de 17% de ocupação. Já quanto aos de UTI, a taxa é de 35%. Os leitos de UTI pediátrica, no entanto, apresenta ocupação mais elevada: 69%.

De sábado para domingo, a Bahia registrou 387 casos de Covid-19 (taxa de crescimento de +0,03%) e 496 recuperados (+0,04%). O boletim epidemiológico deste domingo (29) também registra 27 óbitos. Com 8.740.157 vacinados contra o coronavírus (Covid-19) com a primeira dose ou dose única, a Bahia já vacinou 78,8% da população adulta (18 anos ou mais) estimada em 11.087.169.

Quantidade de habitantes:

Salvador - 2.886.698

Feira de Santana - 619.609

Vitória da Conquista - 341.128

Camaçari - 304.302

Juazeiro - 218.162

Itabuna - 213. 685

Lauro de Freitas - 201.635

Teixeira de Freitas - 162.438

Ilhéus - 159.923

Barreiras - 156.975

Itabuna é o quarto município com mais casos confirmados (34.004)

Salvador - 234.775

Feira de Santana - 54.327

Vitória da Conquista - 35.582

Itabuna - 34.004

Camaçari - 24.699

Lauro de Freitas - 23.013

Ilhéus - 21.906

Barreiras - 19.757

Teixeira de Freitas - 18.300

Jequié - 17.966

Itabuna é o segundo município com mais casos ativos da doença. (177)

Salvador - 388

Itabuna - 177

Feira de Santana - 143

Vitória da Conquista - 113

Teixeira de Freitas - 90

Lauro de Freitas - 82

Porto Seguro - 75

Guanambi - 64

Barreiras - 59

Juazeiro - 52

Municípios com mais óbitos por residência - Itabuna está em terceiro lugar (687)

Salvador - 7834

Feira de Santana - 1049

Itabuna - 687

Camaçari - 620

Vitória da Conquista - 617

Ilhéus - 571

Lauro de Freitas - 529

Juazeiro - 391

Jequié - 390

Barreiras - 325





*Com orientação da subeditora Monique Lôbo