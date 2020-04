Rapaz de 15 anos é vítima mais jovem do coronavírus em Pernambuco

Foto: Leo Motta/ JC Imagem/Rede Nordeste

Mais nove mortes pelo novo coronavírus foram confirmadas em Pernambuco na manhã desta segunda-feira (6), em boletim da Secretaria Estadual de Saúde do Estado (SES). Entre elas, um adolescente de 15 anos morador de São Loureço da Mata, que morreu no dia 27 de março e teve resultado do teste divulgado nesse domingo (5). O total de óbitos chegou a 30 em Pernambuco.

O boletim informa que o adolescente apresentou sintomas como febre, tosse, dispneia e saturação em 95% no dia 20 de março.

Confirmações

Mais 22 casos da covid-19 foram confirmados no Estado. Entre estes, 8 são do sexo masculino e 14 do feminino, com idades entre 15 e 92 anos de idade. Agora, Pernambuco soma 223 casos da doença.

Do total de casos confirmados, 101 estão em isolamento domiciliar e 67 internados, sendo 23 em UTI/UCI e 44 em leitos de isolamento. As pessoas infectadas estão distribuídas por 17 municípios, Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Paulista, São Lourenço da Mata, Lagoa do Carro, Paudalho, Palmares, Belo Jardim, Caruaru, Cachoeirinha, Petrolina, Ipubi, Aliança e Goiana), além do Arquipélago de Fernando de Noronha e da ocorrência de pacientes em outros Estados e países.

Óbitos por covid-19 confirmados nesta segunda (06/04):