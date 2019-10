Rapaz morre afogado na frente da esposa em lua de mel no litoral de SP

A lua de mel de um casal no litoral de São Paulo terminou de maneira triste. Allan Phelipe Alves Coelho, 20 anos, morreu afogado em uma praia de Itanháem na frente da esposa. O corpo foi achado dias depois do sumiço. A informação é do G1 Santos.

O casal saiu da cidade de Sâo Paulo para curtir a lua de mel na praia de Balneário Jequitibá. No domingo (29) pela manhã, eles estavam na água quando uma maré mais forte puxou os dois. A esposa de Allan, uma jovem de 19 anos, gritou e recebeu ajuda de um banhista, que a retirou da água.

A região onde os dois se banhavam é conhecida por correntezas fortes. Os bombeiros recomendam que quem não conhece o lugar ou não saiba nadar direito entrem com cuidado no mar dali.

Allan sumiu na água. O Grupamento de Bombeiros Marítimo foi chamado e fez buscas na região, sem sucesso. Na manhã da segunda, a esposa registrou o desaparecimento de Allan no 3º Distrito Policial de Itanhaém.

Na noite de quarta-feira (2), três dias depois do desaparecimento, o corpo de Allan foi achado em uma praia na cidade vizinha, de Peruíbe. Familiares identificaram o rapaz.

O corpo de Alan será sepultado nesta quinta no Cemitério de COlônia, em São Paulo.