Rapper Djonga é criticado por fazer show lotado em plena pandemia

O rapper Djonga foi criticado e viu o nome ir parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira (7) depois de fazer um show que lotou neste final de semana, no Rio de Janeiro. As imagens viralizaram, com pessoas criticando a aglomeração por conta da pandemia de covid-19.

No início da tarde, Djonga se defendeu e afirmou que o show foi para "galera que só trabalha e se f... e está exposta a um milhão de merda o tempo todo". "Acho que estranho a favela só poder se f... e não poder curtir", escreveu ele no Twitter.

"Não sou cego e sei toda a problemática que essa fita envolve. . .inclusive não me isentei em estar do lado do meu povo tanto no micro, quanto no macro, nunca, que seja na pandemia ou antes", acrescentou o rapper. "De qualquer forma meu povo, Nenhum argumento que eu usei pra minha escolha de ter feito o show é irrefutável e eu sei disso". Ele não pediu descupas "igual geral faz" porque afirmou que isso seria hipocrisia.

Nas imagens, o rapper chega a aparecer até nos ombros dos fãs enquanto canta, em total contato e proximidade. "Rio de Janeiro batendo recordes de internados e mortos por Covid. Que bom que o nome do Djonga nas redes é 'Deus', talvez assim ele consiga cuidar da vida dessas pessoas", escreveu uma internauta, compartilhando o vídeo.