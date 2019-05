Raptors vira sobre Bucks e está a uma vitória da final da NBA

O Toronto Raptors, em uma grande reação nas finais da Conferência Leste, está muito perto da classificação à decisão da NBA. Na noite de quinta-feira (23), depois de ficar atrás na série semifinal por 2 a 0, a franquia do Canadá virou para 3 a 2 com a vitória sobre o Milwaukee Bucks por 105 a 99, mesmo jogando fora de casa, no ginásio Fiserv Forum, em Milwaukee.



A vaga na grande final da liga norte-americana de basquete poderá vir no sábado, às 21h30 (de Brasília), quando os Raptors receberão os Bucks na Scotiabank Arena, em Toronto. Caso o time de Wisconsin vença, o sétimo e decisivo duelo, em Milwaukee, será na segunda-feira. O primeiro finalista é o Golden State Warriors, atual bicampeão da NBA, que na Conferência Oeste "varreu" o Portland Trail Blazers por 4 a 0 e está na espera pelo adversário.



Mais uma vez, o grande destaque dos Raptors foi o ala Kawhi Leonard, que no jogo 4 não apareceu tanto, mas desta vez foi o cestinha com 35 pontos em 40 minutos na quadra - foi o grande responsável por uma reação em um momento que seu time estava perdendo por uma boa diferença no placar. Ele contribuiu ainda com nove rebotes. O reserva Fred VanVleet e o armador principal Kyle Lowry também ajudaram na pontuação dos visitantes com 21 e 17 pontos, respectivamente.



Do lado dos Bucks, o ala/pivô grego Giannis Antetokounmpo terminou o jogo com 24 pontos, mas teve muitas dificuldades com a defesa dos Raptors. Khris Middleton, que havia sido o destaque do time na partida anterior, decepcionou anotando apenas 6 pontos. Outros quatro atletas passaram dos dois dígitos na pontuação, que foram Eric Bledsoe (20), Malcolm Brogdon (18), Brook Lopez (16) e George Hill (12).



"Nós não vamos desistir. Nós não vamos desistir. Nós somos o melhor time da liga, não vamos desistir. Nós vamos dar tudo o que temos", afirmou Antetokounmpo, logo após a terceira derrota seguida de seu time, lembrando que os Bucks conseguiram a melhor campanha da temporada regular da NBA. "Obviamente, estou chateado. Eu não vou mentir para você. Mas você só precisa manter a cabeça erguida. Continuar tendo essa confiança", completou.