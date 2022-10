Raquel Lyra fala pela 1ª vez após a morte do marido: 'Amor da minha vida'

A candidata ao Governo de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), chegou à missa de sétimo dia de morte do seu marido, o empresário Fernando Lucena, acompanhada pelos dois filhos do casal e de seu pai, o ex-governador João Lyra Neto.

Desde o sepultamento de Fernando, vítima de um mal súbito no último domingo (2), dia das eleições do primeiro turno, Raquel passou a última semana dedicada exclusivamente a sua família. A missa foi realizada na Catedral Nossa Senhora das Dores, pelo Monsenhor Olivaldo Pereira da Silva, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

Esta foi a primeira aparição pública de Raquel Lyra, que preferiu não conceder entrevistas. No entanto, ao final da missa, leu uma carta que escreveu em homenagem a Fernando.

Bastante abalada, Raquel Lyra relembrou como conheceu o marido, com quem ficou casada por quase 20 anos. Segundo a ex-prefeita de Caruaru, desde domingo ela tem feito muitas perguntas para procurar entender o que ocorreu. Fernando Lucena tinha 44 anos e chegou a ser socorrido pelo Samu, mas não resistiu.

“Conheci Fernando com 13 anos e ele 14 anos, ele tinha um sorriso bonito e o coração mais generoso que tinha nessa vida. Começamos a namorar meses depois e de lá para cá foram quase 30 anos juntos. Ouvi dizer, por um amigo, que muita gente passa a vida inteira para encontrar um amor , eu tive a sorte de encontrar o amor da minha vida aos 14 anos”, declarou sob forte emoção.

O companheirismo se estendeu durante toda a trajetória política de Raquel, que já foi secretária estadual, deputada estadual e prefeita. Ao longo da campanha majoritária, em diversos momentos, ela se referia ao marido como “nego”, pedindo para ele cuidasse dos deveres e atividades dos filhos.

Na ocasião, Raquel disse que chegou a perguntar várias vezes a Fernando se iria dar conta. "Ele dizia, 'vai dar certo, fique tranquila que eu vou cuidar de tudo", afirmou Raquel, sendo aplaudida pelos presentes.

Candidata a governadora pelo PSDB, Raquel Lyra recebeu 20,58% dos votos, levando a disputa para o segundo turno contra a candidata pelo Solidariedade, a deputada federal Marília Arraes, que teve 23,97% dos votos válidos.

Mais cedo, em suas redes sociais, Raquel Lyra agradeceu as mensagens de apoio e solidariedade que tem recebido nesta última semana. “Agradecemos as orações e mensagens de força que estão chegando de todos os lugares e o respeito ao nosso momento de luto”, publicou.

POLÍTICOS ACOMPANHARAM A MISSA

Estiveram presentes amigos, familiares, autoridades e políticos da região. Diante da grande quantidade de pessoas, uma estrutura na área externa da igreja foi montada, com transmissão por meio de telões.

A candidata a vice, Priscila Krause (Cidadania), afirmou que em breve Raquel irá retomar a campanha, ela chegou acompanhada doo deputado federal Daniel Coelho (Cidadania), um dos coordenadores da campanha.

O ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Anderson Ferreira (PL), terceiro colocado na disputa pelo Governo do Estado e o único dos candidato a governador a estar presente na cerimônia, chegou acompanhado do deputado federal André Ferreira (PL).

O deputado federal eleito Mendonça Filho (UB), que apoia Raquel neste segundo turno, também estava presente.

Viúva do ex-governador Eduardo Campos e mãe do prefeito do Recife João Campos (PSB), Renata Campos também compareceu a cerimônia. O ex-senador Armando Monteiro Neto (PSDB), a prefeita de Bezerros, Lucielle Silva, o deputado estadual Tony Gel (PSB), também foram cumprimentar a ex-prefeita.