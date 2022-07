Rara 'tranquilidade': Vitória abre distância de três pontos do Z4

Três pontos separam o Vitória da zona de rebaixamento da Série C do Brasileiro. Pouco? É verdade, o Leão ainda não alcançou gordura suficiente para acalmar os corações rubro-negros, mas dá pra dizer que o time atravessa um raro momento de 'tranquilidade' na competição.

Para chegar a essa conclusão, basta dar uma olhada em como ficou a tabela de classificação após cada uma das 13 rodadas disputadas. Essa é apenas a segunda vez que a equipe vermelha e preta fica separada por mais de um ponto do grupo de degola.

O triunfo por 2x0 contra o Figueirense no último sábado (2) fez o Vitória subir três posições na tabela e ocupar o 13º lugar, com 15 pontos, três a mais que o Ferroviário, primeiro time dentro do Z4, na 17ª colocação. O jogo contra o rival catarinense marcou a estreia de João Burse no Barradão.

O técnico está invicto, já que na partida anterior comandou o empate sem gols com o Altos, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, no Piauí. Dessa vez, os titulares Luidy e Rafinha construíram o placar.

Antes, o Vitória só havia vivido um único outro momento com diferença de pontuação semelhante para a zona de rebaixamento. Na 8ª rodada, após conseguir dois triunfos seguidos, contra Confiança (3x0), no Barradão, e Campinense (1x0), no estádio Amigão, em Campina Grande, alcançou a melhor posição até aqui: 12º lugar. Na ocasião, o Leão somou 10 pontos, quatro a mais do que tinha o Altos, que ocupava a 17ª colocação.

A 8ª rodada e a atual 13ª são exceções. Não que o Vitória tenha estado em situação de fato confortável na tabela de classificação nessas duas, mas é que, em todas as outras, a situação era bem mais delicada. Nas 1ª, 4ª, 11ª e 12ª rodadas, o rubro-negro só ficou fora da zona de rebaixamento porque tinha saldo de gols melhor que o 17º colocado.

Já da 7ª à 10ª rodada, a diferença para o Z4 foi de apenas um ponto. Nas 2ª, 3ª, 5ª e 6ª rodadas, o rubro-negro esteve dentro do grupo de degola. De acordo com o site Chance de Gol, que estuda as probabilidades do futebol, o risco de rebaixamento do Vitória atualmente é de 16.1%.

A chance de classificação é menor: 4.6%, segundo os mesmos analistas. O Vitória ainda não conseguiu figurar no G8, grupo de times que brigarão pelo acesso na próxima fase do torneio. Atualmente, a diferença para o Figueirense, 8º colocado, é de quatro pontos, mas pode aumentar para cinco, caso o Aparecidense vença o ABC no encerramento da 13ª rodada. O jogo será nesta segunda-feira (4), às 20h, no estádio Aníbal Toledo, em Aparecida de Goiânia.

O Vitória só volta a campo na 14ª rodada, domingo (10), às 17h, contra o São José-RS, no estádio Passo d'Areia, em Porto Alegre.

Confira a situação do Vitória na tabela de classificação após cada rodada da Série C:

1ª rodada

16º lugar | Sem pontuar

Fora da zona de rebaixamento pelo saldo de gols

2ª rodada

17º lugar | Sem pontuar

Na zona de rebaixamento

3ª rodada

18º lugar | Sem pontuar

Na zona de rebaixamento

4ª rodada

16º lugar | 3 pontos

Fora da zona de rebaixamento pelo saldo de gols

5ª rodada

17º lugar | 4 pontos

Na zona de rebaixamento

6ª rodada

18º lugar | 4 pontos

Na zona de rebaixamento

7ª rodada

16º lugar | 7 pontos

Diferença de um ponto para a zona de rebaixamento

8ª rodada

12º lugar | 10 pontos

Diferença de quatro pontos para a zona de rebaixamento

9ª rodada

13º lugar | 10 pontos

Diferença de um ponto para a zona de rebaixamento

10ª rodada

13º lugar | 11 pontos

Diferença de um ponto para a zona de rebaixamento

11ª rodada

16º lugar | 11 pontos

Fora da zona de rebaixamento pelo saldo de gols

12ª rodada

16º lugar | 12 pontos

Fora da zona de rebaixamento pelo saldo de gols

13ª rodada

13º lugar | 15 pontos

Diferença de três pontos para a zona de rebaixamento