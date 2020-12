'Reabertura seletiva' de praias aos domingos deve acontecer em janeiro, diz Neto

As praias de Salvador devem continuar fechadas aos domingos pelo menos até janeiro, segundo disse nesta terça-feira (15) o prefeito ACM Neto. Ele afirmou que a prefeitura vai analisar a partir do início do ano que vem a possibilidade de uma abertura parcial nesse dia. Atualmente, as praias não devem ser frequentadas aos domingos e feriados.

"Fizemos uma intensa fiscalização neste domingo. Tivemos importantes resultados, principalmente na Cidade Baixa. Praias que estavam lotadas. Algumas praias no domingo, se estivessem abertas, não gerariam aglomeração. Mas outras gerariam. O que vamos avaliar, mas só no começo de janeiro, o prefeito eleito participa de todas as conversas, seria fazer uma seleção de praias que poderiam abrir aos domingos. Outras não poderiam. Isso facilita a fiscalização. Só que ainda não dá para fazer isso", considerou Neto.

Ele pediu novamente o apoio da população. "Acho que se não houver nenhuma surpresa no caminho, se as coisas não piorarem em Salvador, dá para gente pensar em janeiro numa reabertura seletiva aos domingos", disse. "Se cada um estivesse respeitando desde agora os protocolos, as regras, as limitações, talvez estivéssemos em outra condição. Espero que a gente não tenha que viver o verão inteiro com todas as praias fechadas aos domingos. Não é interesse da prefeitura", garantiu.



Vacinação

O prefeito falou rapidamente também sobre a vacinação. "Claro que você tem que começar por profissionais de saúde e pessoas acima de 60 anos. Prioridade absoluta são as pessoas em situação de risco e maior vulnerabilidade", disse. "Depois, acho que não pode haver distinção de classe social. Pelo que estamos vendo, o governo brasileiro não vai permitir a comercialização particular da vacina", acrescentou. "A vacinação será pública, universal e para todos, dentro do critério que se estabeleça". Neto disse que se depender da prefeitura, vai haver vacina para todos soteropolitanos, mesmo que seja preciso o município comprar.

Ele disse que isso não será um processo simples, pois as fábricas aparentemente não terão como anteder a demanda. "Estrutura, teremos. Estratégia, teremos. Dinheiro da prefeitura para comprar, teremos. Agora, a prefeitura não fabrica vacina". Para Neto, "não é responsável" falar em datas agora. "Quem está falando em data está mentindo, está criando expectativa falsa. Só dá para ter ideia de data depois que houver certificação", disse Neto. "Como tenho pregado que se afaste a politização, é o que tem que acontecer".