Rebeca Andrade leva cinco medalhas no Brasileiro de Ginástica

Rebeca Andrade levará mais do que recordações da Bahia. A campeão olímpica ampliou a coleção de medalhas. Agora tem mais cinco, quatro de ouro e uma de prata, conquistadas no Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, disputado na Arena de Esportes da Bahia, em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, e encerrado neste domingo (14).

Ela subiu ao lugar mais alto do pódio na disputa de dois aparelhos: barras assimétricas e trave. Rebeca também faturou a dourada no individual geral e por equipes, representando o Flamengo. A prata foi resultado do solo ao som de Baile de Favela, mesma trilha sonora com a qual se apresentou nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Foi superada pela companheira do clube carioca Flávia Saraiva. Júlia Soares, do Cegin, fechou o pódio.

Na Bahia, Rebeca Andrade alcançou a maior somatória de 2022 entre as ginastas elegíveis para o Mundial de Liverpool, na Inglaterra, que será realizado em outubro. Ela somou 114,834 pontos nos dois dias de competições.

Masculino

O campeão do individual geral na disputa masculina foi Caio Souza, que comemorou o tetra ao somar 169,550 pontos. O atleta do Minas colocou seis medalhas no pescoço. Ele faturou outros três ouros, na barra fixa e nas barras paralelas, além de por equipes. No salto e nas argolas ficou com a prata. Neste último aparelho, destaque também para o campeão olímpico Arthur Zanetti, que fez uma bela exibição e faturou o ouro.

Resultados do Campeonato Brasileiro de ginástica artística:

Feminino



Por equipes:

1 - Flamengo - 331,500

2 - Cegin - 308,699

3 - Pinheiros - 305,434

Individual geral:

1 - Rebeca Andrade (Flamengo) - 114,834 (58,100 + 56.734)

2 - Flávia Saraiva (Flamengo) - 110,566 (55,666 + 54,900)

3 - Júlia Soares (Cegin) - 106,234 (54,034 + 52,200)

Salto:

1 - Christal Bezerra (Pinheiros) - 25,916 (13,066 + 12,850)

2 - Larissa Oliveira (Flamengo) - 25,549 (12,683 + 12,866)

3 - Beatriz Lima (Pinheiros) - 25,466 (12,833 + 12,633)

Barras assimétricas:

1- Rebeca Andrade (Flamengo) - 29,567 (14,967 + 14,600)

2 - Lorrane Oliveira (Flamengo) - 27,367 (13,967 + 13,400)

3 - Flávia Saraiva (Flamengo) - 27,000 (13,333 + 13,667)

Trave:

1 - Rebeca Andrade (Flamengo) - 28,300 (14,433 + 13,867)

2 - Júlia Soares (Cegin) - 27,967 (14,167 + 13,800)

3 - Flávia Saraiva (Flamengo) - 27,467 (14,067 + 13,400)

Solo:

1 - Flávia Saraiva (Flamengo) - 28,033 (14,133 + 13,900)

2 - Rebeca Andrade (Flamengo) - 27,800 (14,000 + 13,800)

3 - Júlia Soares (Cegin) - 27,567 (13,967 + 13,600)



Masculino



Por equipes:

1 - Minas - 495,500

2 - Pinheiros - 488,350

3 - Serc Santa Maria/São Caetano do Sul - 487,450

Individual geral:

1 - Caio Souza (Minas) - 169,550 (84,950 + 84,600)

2 - Diogo Soares (Flamengo) - 166,050 (82,700 + 83,350)

3 - Yuri Guimarães (Serc Santa Maria) - 162,700 (81,400 + 81,300)

Solo:

1 - Yuri Guimarães (Serc Santa Maria) - 28,500 (14,300 + 14,200)

2 - Bernardo Actos (Minas) - 28,400 (13,950 + 14,450)

3 - Arthur Nory (Pinheiros) - 28,200 (13,800 + 14,400)