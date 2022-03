Receba! Conheça o baiano 'Luva de Pedreiro', que virou meme internacional

"RECEBA!". Essa palavra, que pode até ser curta, está sendo repercutida no mundo inteiro após um jovem, de apenas 20 anos, viralizar com vídeos humorados de futebol. Iran Ferreira, morador do interior da Bahia, ganhou o apelido de "Luva de Pedreiro" e está crescendo cada vez mais na internet.

O jovem está fazendo sucesso nas redes sociais, principalmente no "TikTok", onde já soma mais de 3,5 milhões de seguidores. Já no Instagram, está quase batendo a marca de 900 mil.

A repercussão é tão grande, que influenciadores famosos e jogadores de futebol se renderam ao carisma e humor de Luva de Pedreiro. O atacante do Everton, Richarlison, já entrou em contato com o rapaz para falar sobre os vídeos e a habilidade com a bola de futebol.

Até páginas de futebol do exterior já compartilharam o jovem baiano, apesar de não entenderem nada do que ele diz.