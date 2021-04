Receita apreende R$ 150 mil em mercadorias irregulares no Correios de Salvador

Na manhã desta terça-feira (27), celulares, videogames, ipad, medicamentos, tênis e roupas falsificadas com valor estimado em R$150 mil foram apreendidos em operação realizada no centro de distribuição dos Correios de Salvador pela equipe de Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal, que fez fiscalização de rotina para identificar e tirar de circulação encomendas de origem estrangeira via remessa postal sem comprovação de importação regular.

Foto: Reprodução/RF

De acordo com informações da própria Receita Federal, foram apreendidos cerca de 45 volumes de mercadorias com artigos originais e produtos falsificados que estavam sem nota fiscal