Receita: como fazer um molho de queijo com linguiça prático para o macarrão do almoço

Ingredientes

Molho

4 colheres (sopa) de manteiga ou margarina

4 colheres (sopa) de farinha de trigo (sem fermento)

2 litros de leite, em temperatura ambiente

4 xícaras (chá) de queijo parmesão ralado

*Sal a gosto

2 colheres (sopa) de óleo

600 g de lingüiça fresca, em rodelas

2 cebolas grandes, cortadas em meia-lua

Massa

1 pacote de massa penne (500g)

1 colher (sopa) de sal

3 talos de cebolinha picados

Modo de Preparo

Em uma panela derreta a manteiga e junte a farinha. Em fogo baixo, mexa por alguns instantes até tostar a farinha. Aos poucos, despeje o leite, mexendo vigorosamente para não empelotar. Cozinhe para que encorpe, acrescente o queijo e mexa até obter um molho homogêneo e espesso. Tempere com o sal e desligue o fogo.

Aqueça uma frigideira com o óleo e doure as lingüiças. Retire-as e, na mesma frigideira, doure as cebolas. Misture a lingüiça, desligue o fogo e reserve.

