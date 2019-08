Recém-aposentado, Sneijder surpreende com nova forma física

Wesley Sneijder anunciou sua aposentadoria há poucos dias. Aos 35 anos, o holandês resolveu se despedir do futebol profissional e curtir a vida fora dos gramados. Mas não ficou muito longe - no último domingo (25), foi flagrado por câmeras de TV acompanhando a partida entre Utrecht e VVV-Venlo pelo Campeonato Holandês.

O que surpreendeu, porém, não foi a presença de Sneijder - afinal, ele nasceu na cidade onde o jogo aconteceu, em Utrecht. E sim, a nova forma física do holandês, visivelmente acima do peso dos seus tempos de atleta. Apesar de ganhar alguns quilos ser algo comum na vida de ex-jogadores, a rapidez com que isso aconteceu rapidamente virou comentário nas redes sociais.

Sneijder é dono do recorde de maior número de partidas pela seleção holandesa: fez 134 ao todo. Revelado pelo Ajax, foi vice-campeão da Copa do Mundo de 2010, vencida pela Espanha. Antes da aposentadoria, estava no Al Gharafa, do Catar. Também teve passagens pelo Real Madrid, Galatasaray e Nice, além da Internazionale de Milão.