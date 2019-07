Reconhecimento facial flagra foragida da Justiça em Salvador

Foragida da Justiça acusada de envolvimento com o tráfico de drogas, Eliene Santos Correia, 39 anos, foi presa na noite deste sábado (13), depois de ser flagrada pelo sistema de reconhecimento facial da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA). Ela é a primeira mulher a ser reconhecida pelo sistema.

De acordo com a secretaria, Eliene foi capturada na Estação Rodoviária, após alerta do sistema. Quando o sistema apontou 98% de semelhança com a foto da criminosa, no banco de dados policial, uma equipe da 1ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Pernambués) foi acionada. Também segundo a secretaria, a mulher atuava no tráfico da Boca do Rio.

Eliene foi conduzida por um dupla de militares até a Central de Flagrantes, onde foi realizada a identificação da foragida. Acompanhando ela, tinha um homem que cumpre pena em regime semiaberto. Como não havia irregularidade, ele foi ouvido e liberado.

"Nosso efetivo trabalha 24h e em sintonia com as guarnições da PM e equipes da Polícia Civil, nas ruas. Esse trabalho integrando tecnologia e agilidade nos garante o bom desempenho da ferramenta", disse o superintendente de Telecomunicações da SSP, coronel Antônio Carlos Silva Magalhães.