Reconhecimento facial identifica foragido de máscara em Salvador

Um foragido foi preso após ser identificado pelo sistema de reconhecimento facial em Salvador, na noite da segunda-feira (31), mesmo usando máscara. O homem de 48 anos era procurado por envolvimento em roubos.

Depoisde um alerta do sistema de tecnologia, guarnições da Polícia Militar que estavam próximas foram acionadas pelo Cicom e foram até o local, que não foi divulgado por motivos de segurança.. O preso foi conduzido para a 11ª Delegacia.

De máscara, ele passou por uma das câmeras do sistema da Secretaria da Segurança Pública (SSP), que apontou semelhança de 98% do homem com um possível foragido. Ao ser abordado pelos PMs, ele assumiu que era mesmo ele e não ofereceu resistência.

Já na 11ª Delegacia, a identificação humana foi feita e o mandado da 7ª Vara Criminal de Salvador foi cumprido. Com este flagrante, já foram identificados 84 foragidos em Salvador este ano usando o sistema.Desde que foi implantada, no final do ano de 2018, o sistema ajudou nas prisões de 194 procurados.