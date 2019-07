Reconhecimento Facial localiza traficante foragido no metrô de Salvador

O sistema de reconhecimento facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) localizou um foragido no metrô de Salvador, nesta sexta-feira (26). No mesmo dia, cerca de 12 horas antes, as imagens já tinham ajudado a identificar e prender um estuprador.

De acordo com a SSP, o 43º flagrado pelas câmeras de reconhecimento facial é Jairo Martins Machado, 38 anos, um traficante com mandado de prisão em aberto. Ele atuava junto a uma quadrilha.

Ainda segundo a pasta, o sistema apontou 91% de semelhança entre a foto do criminoso e o rosto de Jairo. Em seguida, ele foi alcançado por uma guarnição da 1ª Companhia Independente da PM (Pernambués) e encaminhado até a Central de Flagrantes.

Antes mesmo do processo de confirmação de que se tratava mesmo do traficante, Jairo confessou que sabia do mandado em aberto, expedido pela 1ª Vara de Tóxico de Salvador. Ele foi ouvido e encaminhado para o sistema prisional.

"Parabéns a todos os policiais que perceberam a importância de abraçarmos as novas tecnologias. Estamos aperfeiçoando o policiamento preventivo e servindo de inspiração para outros estados", afirmou o secretário da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa.